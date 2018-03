Dejó desprotegida a la víctima

Error judicial en audiencia de robo

Juez. Otorgó libertad irrestricta a un acusado de robo y luego cambió su decisión a detención preventiva.

Domingo, 11 de Marzo, 2018

Enmendó su error en menos de 15 minutos dentro de un caso de robo agravado. La juez del Plan Tres Mil, Nuria Marietka Lino Hurtado, se encuentra en el ojo de la tormenta después que la tarde del viernes otorgó libertad irrestricta en favor de Miguel Ángel Vidaurre García (21) acusado de robar en complicidad con otros dos adolescentes, un celular Samsung J-2 y una jaba de cinco shores a una comerciante en el mercado Toborochi. Según el informe policial elevado al comando de la Policía, Lino Hurtado no valoró la fundamentación presentada por la fiscal Aidé Banegas Collazo, donde le hace conocer que el imputado fue aprehendido en un hecho en flagrancia donde varias víctimas lo identifican y en su poder se recuperó las prendas vestir no así el celular de la víctima. El argumento de la autoridad judicial fue que la fiscal no fundamentó bien su imputación lo que derivó en la molestia de Banegas, quien apeló la determinación en audiencia.

Molestia de comerciantes. El informe refiere que inicialmente en el juzgado intentaron hacer firmar la libertad del imputado, pero la fiscal como la víctima se rehusaron debido a que varios comerciantes cuestionaron que se deje libre al detenido. Minutos después el secretario del juzgado tomó contacto con la fiscal y la víctima para que se instalara nueva audiencia bajo el pretexto que habría una equivocación, la cual fue rechazada por los demandantes.

Cambió de decisión. Cuando las víctimas y el Ministerio Público se retiraban, nuevamente el secretario del juzgado de la juez Nuria Lino retornó sorpresivamente a comunicarles que se dictó detención preventiva contra Vidaurre quien fue trasladado por policías de la Felcc hasta el penal de Palmasola dejando sorprendidos a los litigantes. Carmen V. R., madre de la víctima, lamentó que la juez estuvo a punto de dejarla desprotegida otorgando libertad al ladrón que robó en la tienda de su hija María Elizabeth C.V. "Me molestó que pese a que fue un delito en flagrancia ante varios testigos y se le presentó las pruebas, la juez haya otorgado su libertad. Con este joven libre mi familia está desprotegida porque hay dos prófugos", dijo la comerciante. Los comerciantes se quejaron porque no sería el primer robo que cometen estos adolescentes.

El representante del Consejo de la Magistratura, Mauricio Romero, dijo que solicitará informes al respecto.

