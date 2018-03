Mercado Municipal Las Américas

Demuelen puestos irregulares y permiten a gremiales seguir en el lugar

Acción. Son 48 casetas afectadas que la Alcaldía aseguró que avasallaban área municipal. A futuro se prevé reubicar a comerciantes en lugares fijos.

Sábado, 10 de Marzo, 2018

Ref. Fotografia: Demolición. Los comerciantes fueron notificados 48 horas antes.

Alrededor de las 10:00 de ayer personal de la Alcaldía procedió a demoler 48 puestos en el mercado municipal Las Américas (zona sur) que fueron construidos hace más de cinco años por los comerciantes sin tener autorización de la Alcaldía. Sin embargo, previo a la demolición el personal del Departamento Municipal de Administración y Control de Centros de Abastecimiento se reunió con los afectados y se acordó que se les permitirá continuar en el lugar, solo que ocupando carpas o toldos, no podrán hacer una construcción fija. Se prevé a futuro reubicarlos.

Enfatizan que eran obras irregulares. El secretario municipal de Abastecimiento y Servicios, Fernando Antelo, enfatizó que lo que se hizo es retirar las construcciones irregulares que hacen los comerciantes en los mercados. "Al no existir una autorización de construcción, ellos no deberían hacer ningún tipo de construcción en áreas que no son de ellos. Hemos hecho cumplir las normas municipales de avasallamiento de áreas municipales", manifestó a tiempo de agregar que las casetas no eran adecuadas para el lugar.

El jefe del Departamento de Administración y Control de Centros de Abastecimiento, Gualberto Condori, quien se reunió previamente con los comerciantes, confirmó que se les permitirá seguir vendiendo en el lugar. Aunque Antelo agregó que se evaluará cada caso, pues algunos comerciantes ocupaban los puestos solo como depósito. Agregó que, a los que están formales y a los que no tienen puestos en otros lugares, se analiza ingresarlos a los espacios libres dentro del mismo mercado.

Pedirán un modelo para construir nuevas casetas. Según las comerciantes las casetas de 2,25 x 2,25 metros, estaban valuadas en 2.000 dólares. Una de las afectadas, Candelaria Cortez, reconoció que había un juicio de cinco años pues la anterior presidente de la Asociación, 23 de Julio les vendió los puestos sin permiso de la Alcaldía. Agregó que solicitarán a la comuna un solo modelo para construir nuevos puestos si es que no encuentran un lugar para reubicarlos. La comerciante y vecina del lugar, Liliana Vallejos, señaló que vende en el lugar hace más de cinco años y accedió a un puesto pagando a una dirigente.

Sobre la posibilidad de reubicarlos en el interior del mismo mercado Las Américas, Condori reconoció que hay puestos disponibles, pero no los suficientes para la cantidad de comerciantes que estaban afuera.