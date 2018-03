Tras la denuncia de un Senador opositor

Exportación de urea, YPFB desmiente que no se esté vendiendo a Brasil

Pruebas. El presidente de la estatal petrolera mostró documentación que respalda la venta al vecino país.

Sábado, 10 de Marzo, 2018

Ref. Fotografia: Comercio. Se realizó la primera venta en la distrital de Santa Cruz, en el marco de la inauguración.

Después de que el diputado opositor Óscar Ortiz hiciera público que el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil no registra la importación de urea boliviana en los últimos meses, el presidente de la estatal petrolera desmintió dichas aseveraciones y mostró documentación que respalda que se ha estado realizando la exportación de acuerdo a los contratos establecidos con el vecino país.

La denuncia. De acuerdo al legislador, con documentación en mano, dijo que la urea que iba a ser exportada a Brasil no fue entregada porque no cumplía con las especificaciones técnicas y de calidad; además los depósitos de urea en la frontera se encuentran llenos del producto que se ha estropeado por la humedad de la zona de almacenamiento. Ante tal situación, Ortiz presentó una Petición de Informe Oral al Ministro de Hidrocarburos para que explique ante el Senado y el país “cuál es la realidad de la planta de Urea y Amoniaco”.

YPFB muestra documentación de exportación. Ante tales aseveraciones el presidente de YPFB, Óscar Barriga, desmintió dicha situación, indicando que todo se está realizando como lo establece la normativa, toda vez que se tiene toda la documentación de la exportación como ser las facturas de exportación, las facturas de comercialización, de los meses de enero a marzo, además está el manifiesto internacional de carga por carretera y la declaración de tránsito aduanero, incluyendo los sellos del lado brasilero. Muy molesto el titular de Yacimientos, dijo se está tratando de que la empresa salga al exterior y con este tipo de declaraciones lo que se hace es perjudicar al país. "Es un tema que necesita una aclaración importante, porque realmente son versiones que más allá de ayudar son un perjuicio para nosotros, hoy tenemos un equipo técnico que está en Argentina tratando de cerrar un negocio de urea con este mercado, estamos tratando de que la empresa salga al exterior con una imagen como la que tenemos internamente y con la que hemos construido con el trabajo de todos los bolivianos y es lamentable que gente de nuestro país esté encargándose de hacer lo contrario y lo digo de forma clara, hoy voy a mostrar una carpeta de las últimas exportaciones que hemos tenido donde podrán encontrar las facturas de exportación, factura comercial de exportación con la empresa Keytrade de Brasil", explicó Barriga, a tiempo de lamentar que se tenga que pedir información a otros países cuando YPFB con una carta puede hacerle llegar todo lo que necesitan. Asimismo aseguró que la estatal vendió 10.000 toneladas de urea a Brasil y tiene comprometidas cerca 50.000 adicionales para el mismo país que se encuentran en trámite.

No hay registros en el INE. Por otro lado, ante la cuestionante de por qué no aparecen los datos de exportación en la página del Instituto Nacional de Estadística, Barriga respondió que de la exportación al registro debe haber un tiempo para la actualización. "Seguramente no están actualizados, no puedo hablar sobre las instituciones, solo por lo que hacemos en Yacimientos", acotó.

En esa misma línea Heidy Torres, gerente de comercialización de YPFB, indicó que primeramente se debería verificar la documentación presentada por el legislador, y aseguró que todos los procesos de exportación se lo está realizando acorde a lo convenido con el cliente.

Planta en Bulo Bulo sigue paralizada. Otra de las polémicas en torno a la estatal petrolera es la paralización de la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo, toda vez que es la segunda ocasión que se la realiza. En ese tema, Óscar Barriga indicó que se realiza mantenimientos preventivos y correctivos a cargo de la empresa coreana Samsung, y desvirtúa versiones de supuestas fallas en la construcción de esa industria. "La planta como todas las que tenemos, tiene su plan integral de mantenimiento, está en esa etapa, y en dos o tres días más va a estar en operación normal, así que no tenemos ninguna dificultad", apuntó.

Entre tanto asambleístas del oficialismo y la oposición anunciaron el jueves por separado actos de investigación y fiscalización al funcionamiento de la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo, y a la exportación de urea al Brasil, a partir de reportes extraoficiales que ponen en duda la información gubernamental sobre la venta de ese producto a mercados brasileños.

14 de septiembre

del año pasado se puso en funcionamiento la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo.

Abren centro de venta de Urea en Santa Cruz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, inicia en la ciudad de Santa Cruz, la comercialización de urea de alta calidad a Bs 146 la bolsa de 50 kilos. Ayer, se inauguró el primer punto de venta en la capital cruceña a fin de abastecer el fertilizante a los pequeños, medianos y grandes agropecuarios.

"El objetivo es lograr que el consumo interno de urea tenga un incremento, porque nosotros como bolivianos y el sector agroindustrial no tenemos la cultura de utilizar el fertilizante como lo hacen otros países hoy en día, entonces vamos a incentivar el consumo de la urea en los sembradíos de maíz, papa, trigo, caña de azúcar, pastura y otros y eso va a tener sus consecuencias, mayor rendimiento y en los costos del productor", dijo el presidente ejecutivo de YPFB, Óscar Barriga Arteaga.

Agregó que ahora YPFB, no solo es gas, petróleo, gas licuado de petróleo (GLP) y redes de gas, la estatal petrolera a partir de ahora también es agro, "vamos a trabajar de la mano con el pequeño, mediano y gran agroindustrial para beneficiarlo y eso hace que lo que se soñaba en años pasados hoy estemos viviendo una realidad".YPFB a través de la Planta de Amoniaco y produce urea granulada de 46% de contenido de nitrógeno, producto estándar de consumo en Sudamérica. El 20% de la producción del fertilizante se destinará al mercado interno y el 80% al mercado externo.

