Sin indicios, Fiscalía fija 80 días para dar resultados sobre explosiones en Oruro

El fiscal de Oruro comprometió que el Ministerio Público hará lo posible para identificar y capturar a los autores, sin embargo no garantizó que los responsables de las explosiones continúen en el país

Viernes, 9 de Marzo, 2018

Ref. Fotografia: El fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha. Foto: ANF

El Ministerio Público puso 80 días como plazo en las investigaciones para brindar resultados en el esclarecimiento de las dos explosiones que ocurrieron en la ciudad de Oruro y que dejaron un saldo de 12 muertos y 50 heridos.



"Tenemos los plazos conforme establece la norma procesal en primera instancia que es los 20 días en la etapa preliminar, y considerando que el proceso es complejo ya se solicitó la complementación de diligencias por el lapso de 80 días, justamente se está realizando todo ese trabajo investigativo", señaló Mario Rocha, fiscal departamental de Oruro.



Dijo que este plazo puede ser menor o podría llegarse a los 80 días para concluir las investigaciones y brindar resultados sobre el caso.



El fiscal explicó que en ese lapso de tiempo continuarán con las entrevistas a los testigos y con los datos que recolectaron hasta este momento realizarán una serie de allanamientos para dar con los autores y esclarecer los hechos fatales ocurridos en el mes de febrero durante la fiesta de Carnaval.



Hasta ahora ya declararon 100 testigos que estaban por el lugar los dos días de las explosiones, indicó Rocha.



Reiteró que la principal dificultad que tienen es producto de la ausencia de cámaras de seguridad en el lugar de los hechos, por ello se dificulta la identificación de los autores materiales de estos lamentables sucesos.



La autoridad comprometió que la Fiscalía hará lo posible para identificar y capturar a los responsables, sin embargo no garantizó que continúen en el país. "No aseguramos nada, no podemos asegurar nada (del paradero de los autores), sostuvo.



El 10 y el 13 de febrero se suscitaron explosiones en inmediaciones de la calle Bakovic dejando un saldo de 12 muertos y 50 heridos. A la fecha no lograron dar con los autores a 27 días de sucedidos dos lamentables hechos.