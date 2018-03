Comentarios de uno y otro lado

Controversia, tras el viaje de Tuto a Cuba

Polémica. La excandidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC) le pidió al expresidente no asistir a la presentación de los alegatos en La Haya.

Viernes, 9 de Marzo, 2018

Ref. Fotografia: Exautoridad. Tuto calificó de mal boliviano y servil castrista al presidente Evo Morales.

La excandidata a la vicepresidencia Tomasa Yarhui, a nombre del Partido Demócrata Cristiano (PDC), le solicitó al exmandatario del país, Jorge Quiroga, declinar su decisión de asistir a los alegatos orales del diferendo marítimo en La Haya. "Le he comunicado esta mañana (ayer) al expresidente Quiroga mi molestia, mi respaldo, pero también le he pedido que no acompañe al equipo de La Haya", detalló la dirigente política, quien dijo que está expresando esa posición a nombre del PDC.

Antecedentes. El miércoles el expresidente Jorge Quiroga, a su llegada a La Habana, fue retenido por Migración de Cuba, junto al exmandatario colombiano, Andrés Pastrana. Después de esperar por más de dos horas fue deportado por el gobierno cubano, tras ser declaradas personas non gratas. Tras conocerse este hecho el jefe de Estado, Evo Morales, escribió en su cuenta de Twitter: "Condenamos el acto de provocación impertinente e injerencia temeraria de los expresidentes Tuto Quiroga y Andrés Pastrana que intentaban ingresar arteramente al país soberano de Cuba. Los agentes golpistas de Trump nunca serán bien recibidos en países líderes del imperialismo".

Tuto contesta a Evo. "Predecible y vergonzoso: escribidores caribeños de @evoespueblo muestran vil sumisión a dictadura decadente cubana, donde Castro llevan más años gobernando que yo viviendo. A tiranías no se las provoca, se las desenmascara. Evo es un servil castrista y mal boliviano", escribió Quiroga en su Twitter.

La posición del presidente de la Cámara de Senadores. José Alberto Gonzales, consideró ayer que los expresidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Jaime Paz Zamora (1989-1993) iniciaron una campaña política con miras a las elecciones generales de 2019. "Ya empezó la campaña, le deseamos mucha suerte a don Jaime Paz Zamora y a Tuto Quiroga. Empezaron su campaña, quieren ser presidentes de Bolivia, y está bien, yo me alegro, es parte de la democracia", aseguró. Gonzales realizó la declaración tras conocerse la declinación de Jaime Paz de asistir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para acompañar los alegatos orales de la demanda marítima que comenzarán el 19 de marzo.

Textual. "Don Jaime Paz Zamora claramente ha manifestado su deseo de estar en la campaña y él ha considerado que la mejor forma de iniciar su campaña de cara al 2019 ha sido darle la espalda a la delegación que está viajando a pedir mar para Bolivia", sostuvo. Respecto a Quiroga, quien fue deportado de Cuba junto al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, Gonzales dijo que solo es un "show político".

"Le deseo mucha suerte, ya está en campaña, porque esto es parte de una campaña que para mi gusto simplemente obedece a un afán de hacer show político", indicó.

