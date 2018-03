En el mundo, los colectivos se pronunciaron para exigir respeto a féminas

Mujeres toman las calles, demandas se centran en equidad y acceso a justicia

Local. En Santa Cruz se aprovechó la jornada para lanzar campañas preventivas, pues cifras de víctimas de maltrato siguen aumentando.

Viernes, 9 de Marzo, 2018

El Día Internacional de la Mujer fue una jornada dedicada a que los mismos colectivos feministas, con apoyo de la sociedad civil, se movilicen para exigir respeto. A nivel mundial se convocó a un paro de labores.

Grupos tomaron las calles en varios países, con reclamos de igualdad en diversos ámbitos. Por ejemplo, en Bolivia las reivindicaciones se centraron en acceso a la justicia e igualdad de oportunidades; en Chile fue contra la violencia estructural; en Argentina se manifestaron en rechazo al ajuste salarial que impulsa el gobierno de ese país; en Perú la movilización fue contra la desigualdad salarial al igual que en España. En el país, en el caso de Santa Cruz, además de las movilizaciones, se lanzaron campañas para concienciar sobre el respeto a los derechos de las féminas.

Campañas contemplan desde información hasta atención gratis. La Casa de la Mujer, en Santa Cruz, lanzó una campaña preventiva, bajo el lema, "Yo me sumo y vos", que se centrará en la difusión por redes sociales y en movilización en las calles para colocar adhesivos y distribuir material informativo durante todo el 2018. La directora de la Casa de la Mujer, Mirian Suárez, reflexionó que todos tienen responsabilidad en la lucha contra la violencia a la mujer. "Todavía hay mujeres que siguen llorando porque son agredidas cotidianamente en sus casas. Entre todos y todas podemos cambiar la cultura patriarcal que muchas veces la reproducimos sin darnos cuenta", indicó.

La activista reconoció que hay avances normativos, pero estos no se aplican debido a la falta de asignación de presupuestos suficientes. Las cifras de violencia son alarmantes aún, en el 2017 se registraron más de 30.000 casos en el país, siendo Santa Cruz uno de los lugares donde más delitos sexuales se registraron.

En lo que va del año, solo en la Casa de la Mujer hubo 500 reportes de maltrato. "Esto no es solo números, son mujeres que sienten que su vida está rota, mujeres que tuvieron que salir de sus casas a pedir auxilio, ayuda", enfatizó. La institución cuenta con un albergue y brinda asistencia legal y sicológica a las víctimas.

La Plataforma por Ti Mujer, lanzó igual ayer una campaña de prevención. La directora de la institución, Pamela Flores, explicó que la movilización tiene dos objetivos: disminuir los índices de violencia y generar una conciencia colectiva. Será a través de talleres en barrios, unidades educativas, comedores de madres y universidades. La institución cuenta con profesionales multidisciplinarios que brindan asistencia gratuita. En lo que va de este año atendieron 10 casos. "Si bien hay la ley, esta no está llegando a la gente más necesitada, a la que le falta recursos, no hay presupuesto para implementarla, faltan forenses. La retardación de justicia y corrupción son temas muy graves", enfatizó.

La plataforma "Ni una menos" también se movilizó ayer, las integrantes hicieron un cordón humano alrededor del Palacio de Justicia. Una de ellas, Cristina Rea, explicó que se seleccionó este lugar como una crítica a la falta de acceso a la justicia de cientos de mujeres que son afectadas en sus derechos. En Santa Cruz incluso un grupo de gremiales protestaron exigiendo respeto al alcalde cruceño, Percy Fernández.

Latinoamérica se suma al paro. En Uruguay se sumaron a la jornada de movilización y de lucha para que las mujeres "tengan visibilidad", como indicó Ivana Silvera, integrante de la Coordinadora de Feminismos del país.

Argentina también se unió y los sectores feministas salieron a manifestar contra los despidos y el ajuste que está aplicando el Gobierno de Mauricio Macri, asimismo exigieron un aborto legal seguro y gratuito, y en contra de las violencias feminicidas y travesticidas. "A todos los hombres que nos dicen 'Feliz Día', les decimos 'No nos digas feliz día, acompáñanos en la lucha'", señaló una de las manifestantes.

En Perú, se protestó en el Ministerio de Trabajo contra la desigualdad laboral y salarial, contra el acoso en los espacios de trabajo, por la ratificación del Convenio 189 y por la necesidad de reconocer el trabajo doméstico y de cuidados.

En Chile marcharon contra la "violencia estructural" de su sociedad y en contra del "sistema patriarcal".

En México, la convocatoria a mujeres fue "no trabajar, no consumir, no hacer labores domésticas ni de cuidados por una hora o por 24" para demostrar su importancia como motor de la sociedad.

Más movilizaciones. En España, desde la madrugada de ayer, miles de mujeres salieron a concentrarse en Madrid para iniciar, al sonido de cacerolas, la huelga feminista, que exige al gobierno español que preside Mariano Rajoy, igualdad de derechos sociales y económicos, debido a que esta nación las mujeres perciben 30% menos salario que los hombres. Según el portal Información "la brecha salarial entre hombres y mujeres en España no solo existe sino que además crece. En un año, la diferencia ha subido casi medio punto porcentual más que en el ejercicio anterior". Rajoy señaló en Twitter que su gobierno "trabaja por la igualdad real"; mientras en paralelo las mujeres entonaban consignas como: "si nosotras paramos, se para el mundo, ¡Qué viva la lucha feminista! y Ni una menos", fueron los cantos que más se escuchan de las mujeres, de todas las edades, presentes en la actividad. El parlamento Vasco no escapó de la actividad feminista, las diputadas se ausentaron a sus puestos de trabajo en señal de protesta.

En el país asiático Filipinas, cientos de féminas se congregaron para marchar. Allí condenaron además, las palabras "discriminatorias" del presidente Rodrigo Duterte, a quien califican de promotor de prejuicios contra la feminidad, según el comunicado emitido por el Centro para los Recursos de la Mujer y citado por Prensa latina.

8 Mujeres

de cada 10 sufrieron algún tipo de maltrato.