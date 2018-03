Entre empresarios, trabajadores y gobierno

Incremento salarial, piden un acuerdo tripartito

COB. La nueva directiva trabajará en el pliego petitorio para el beneficio de esta gestión.

Viernes, 9 de Marzo, 2018

Este 1 de mayo como todos los años por el Día del Trabajador, se dará a conocer el incremento del Salario Mínimo Nacional (SMN) y el alza salarial para los trabajadores, para ello la Central Obrera Boliviana (COB), junto a todos sus afiliados ya trabajan para presentar un pliego petitorio al Gobierno central. Por su parte el sector empresarial pide un acuerdo tripartito para que este incremento no afecte a la economía y sea beneficioso para todos.

La propuesta de la COD cruceña. Sósimo Paniagua, secretario general de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD), dijo que en un ampliado se determinó solicitar al Gobierno un incremento salarial del 10% al haber básico, y el 15% al Salario Mínimo Nacional. Asimismo, sustentó que hay pérdida del poder adquisitivo en el salario de los trabajadores. "Tras un análisis amplio al tema salarial, hemos acordado solicitar al Gobierno un incremento del 15% al Salario Mínimo Nacional y del 10% al haber básico para la gestión 2018", indicó Paniagua.

Para el día de hoy en la ciudad de La Paz, la COB convocó a un ampliado nacional para que la COD de cada uno de los departamentos presenten sus propuestas para llegar a un consenso y presentar un solo pliego al Gobierno.

Debe haber un consenso. Por su parte Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, afirmó que el 10 y el 15% de propuesta de la COD, debe darse en un consenso tripartito entre empleadores, obreros y Gobierno en mesas de trabajo, para ver si es viable este incremento. "Se debería dar esta reunión para determinar si el porcentaje que se está pidiendo, no va a tener algún efecto negativo en el aparato productivo, en especial en algunos sectores que sienten más por la elevación de sus costos", manifestó el economista, a tiempo de agregar que se debería aplicar una evaluación más técnica para realizar este incremento basados en temas de productividad. Entre tanto Freddy Suárez, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indicó que el tema aún no se ha tratado dentro del sector empresarial. "Nosotros no somos enemigos de los trabajadores, quisiéramos que todos ganen, pero hay realidades que no se pueden ocultar, el sector agropecuario no está en condiciones de asumir un incremento salarial de esa magnitud (15%), es imposible, esperaremos las negociaciones entre la Central Obrera y el Gobierno. A su turno Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), indicó que el pedido de la COD, es una pretensión que está fuera de la realidad. "Hay que ser responsables, porque un incremento desproporcionado, se traduce en un sobrecosto de las empresas", aseveró.

2 Mil

Bolivianos es actualmente el salario mínimo nacional en Bolivia.

Regina Ortiz Flores rortiz@eldia.com.bo