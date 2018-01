Muchos sufren por las enfermedades

Municipios piden ayuda para damnificados

Clima. Las secuelas por las fuertes lluvias aún continúan en los pobladores que necesitan alimentos y medicamentos ya que están afectados por infecciones.

Domingo, 7 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Pedido. Jiménez, de la Federación de Campesinos, muestra la situación en provincias.

La intensa lluvia que cayó en Santa Cruz los primeros días del año, dejó sus secuelas en los pobladores de los distintos barrios y municipios. Muchos perdieron todos sus bienes materiales y están viviendo en albergues porque no hay condiciones para habitar sus casas. Los municipios más afectados están pidiendo ayuda a la población cruceña para que hagan llegar vituallas y medicamentos, toda vez que las infecciones se han desatado por estar rodeado de agua sucia.

Federación de Campesinos pide ayuda. José Luis Jiménez, secretario de cultivos de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, indicó que se encuentran en emergencia ya que hay sectores donde el agua aún no ha bajado, por lo que se están haciendo evacuaciones. "Queremos que el pueblo cruceño nos pueda colaborar con remedios, alimentos, ropa, con todo lo que se pueda. La gente está sufriendo de conjuntivitis, vómitos, diarrea y fiebre, ya que por la humedad se propagan los mosquitos", dijo el dirigente a tiempo de agregar que las afectaciones se han extendido a unos 15 municipios en todo el departamento, pero los más graves son Porongo, Cotoca, El Puente, Portachuelo y Santa Rosa.

Asimismo indicó que se ha estado coordinando el envío de ayuda con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED); sin embargo, están a la espera que los municipios declaren emergencia para recibir la ayuda correspondiente. "La ayuda todavía no es suficiente porque la afectación ha sido de golpe. La población que nos quiera colaborar estaremos recibiendo la ayuda en las oficinas de la Federación de Campesinos que está ubicada en el barrio La Chacarilla, calle Gilberto Molina 3480", aseveró.

Médicos necesitan insumos para atender a damnificados. Por su parte el médico Reyneiro Vargas manifestó que ya se visitó Puerto Pailas y se brindó ayuda a las personas afectadas por la lluvia; sin embargo, indicó que necesitan insumos para poder dar la atención adecuada. "Los médicos estamos dispuesto a realizar las atenciones con nuestras brigadas, pero necesitamos insumos, porque no sirve de nada ir a atenderlos y si no le damos los medicamentos adecuados, queremos ser serios, es por ello que estamos haciendo esta solicitud para poder ayudar a nuestra gente", dijo el galeno, a tiempo de agregar que ya se recolectó algunas cosas pero no son suficientes, es por ello que algunos profesionales visitarán centros de salud para pedir la colaboración.

Pailas en situación crítica. Si bien el agua en la zona de Pailas ha bajado considerablemente, los pobladores aún se encuentran desesperados, ya que el lodo rodea sus viviendas y es imposible habitarlas por lo que tienen que buscar refugio en los alrededores y otros en la carretera esperando que el agua baje por completo.

Otro de los problemas es que la gente se quedó sin el servicio de agua potable porque se dañaron la tuberías.

Vecinos del barrio San Juan, en Puerto Pailas, se quejan porque la dicen que la ayuda no llegó para ellos y hay muchas familias que necesitan carpas, alimentos y motobombas para drenar el agua que hay en las casas. "Pedimos a las autoridades que no se olviden de nosotros que también estamos afectados, no tenemos dónde dormir y nuestros niños se están enfermando", dijo una vecina.

6 mil familias

Aproximadamente son las afectadas en todo el departamento.

