Reunión de médicos en La Paz ratifica continuidad del paro y movilizaciones

Una reunión de médicos y otras delegaciones del interior del país efectuada este sábado en La Paz, resolvió mantener las medidas de presión y los piquetes de huelga de hambre, hasta que el ministro de Gobierno Carlos Romero convoque a los dirigentes para redactar de manera conjunta el acuerdo que ponga fin al conflicto médico.

“Mientras no tengamos un acta firmada, eso es algo que lo han dicho y no se incluya el punto sexto, las medidas no se van a suspender y nosotros hemos dicho una vez más, no le cuesta nada al Ministro convocarnos y redactar el acuerdo final”, declaró a la prensa el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea al término de la asamblea.

Anunció que conformarán una coordinadora con todas las instituciones representativas de La Paz, para defender la profesión con participación de otras delegaciones de Oruro, Pando y Tarija que se quedarán hasta que se resuelva el conflicto.

Larrea sostuvo que hay una decisión unánime de las bases de continuar con los piquetes de huelga y las movilizaciones, en tanto no llegue la convocatoria que ya no es una demanda solo de los dirigentes sino de las bases.

Los médicos huelguistas criticaron la actitud del ministro Romero, quien el pasado viernes envió una acuerdo firmado, recogiendo el convenio suscrito el lunes en Cochabamba, pero los médicos consideran insuficiente porque falta del punto sexto referido al tema de las sanciones, procesos administrativos contra los manifestantes y descuentos por los días no trabajados.

También manifestaron su desconfianza hacia el Gobierno, por la forma en que Romero intentó dar por resuelto el conflicto y por atentidas sus demandas en el convenio enviado y anunciado desde una conferencia de prensa expresamente convocada para el efecto, descartando al mismo tiempo una reunion conjunta tomando en cuenta los anteriores convenios que fueron firmados y que a criterio del Gobierno, fueron incumplidos por los mismos dirigentes médicos./Erbol