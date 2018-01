Enviaron a Chonchocoro al hombre acusado de feminicidio e infanticio en Pucarani

La víctima, una joven de 16 años, fue asesinada junto a su hijo de cuatro meses en una comunidad del municipio de Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz

Sábado, 6 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Este sábado los cuerpos de la adolescente y del bebé serán enterrados en Pucarani. Foto:M. Quiroga

El joven de Pucarani que asesinó a su pareja de 16 años y a su hijo de cuatro meses fue enviado a la cárcel de Chonchocoro, acusado por los delitos de feminicidio e infanticidio.



"El juez Mauricio Elías Copa de instrucción cautelar de Pucarani determinó la detención preventiva en el penal de Chonchocoro", comunicó la abogada Marisol Quiroga, que trabaja en la Alianza Libres de Violencia.



Una madre de familia de sólo 16 años de edad fue asesinada junto a su hijo de cuatro meses en una comunidad del municipio de Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz. El principal sospechoso del hecho es Cristian M.Y., expareja de la víctima y padre del menor, por lo que el Ministerio Público pidió su imputación por los delitos de feminicidio e infanticidio.



Durante la audiencia de medidas cautelares Cristian M.Y se acogió al derecho al silencio.



La Policía hizo el levantamiento legal de los cadáveres el jueves a denuncia de los comunarios de la zona y en horas de la noche del mismo día los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz.



La autopsia de ley confirmó que la madre de 16 años y su hijo de cuatro meses, que fueron encontrados sin vida en una comunidad de Pucarani, murieron por asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias, producto de una sofocación manual. Asimismo, indicó que el hombre ahora aprehendido intentó simular un suicidio realizando cortes en ambas muñecas de la joven madre fallecida.



Quiroga detalló que la madre de 16 años, identificada como L.T.C., dio a luz a su hijo en septiembre y entonces el padre de 19 años fugó a Argentina. Pero por la presión de la familia de la adolescente, retornó en noviembre a Pucarani.



De acuerdo al relato del padre de la fallecida, el joven no cumplía ni con la asistencia familiar. En ese contexto, la noche del pasado miércoles, el hombre habría pedido a L.T.C. que saliera de la casa de sus padres y luego supuestamente la llevó a un lugar alejado para proceder con el crimen.



Comunarios del sector encontraron a las 09:00 del jueves los dos cuerpos en una zanja e informaron del hecho. Este sábado los cuerpos de la adolescente y del bebé serán enterrados en Pucarani.