En la primera semana del año

Confirman muerte por rabia humana

Dato. El lunes coordinarán trabajo de la perrera. Hay 250.000 perros que viven o paran en calles.

Sábado, 6 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Prevención. Piden vacunar y poner distintivo a las mascotas.

Se confirmó la primera muerte del año por rabia humana, la paciente de 39 años, que estuvo internada una semana en el hospital Francés, llegó con síntomas de esta fatal enfermedad. Para este lunes se anunció una reunión de coordinación entre la Alcaldía cruceña y la Gobernación para analizar el trabajo de la perrera municipal. Las autoridades de salud estiman que solo en el municipio cruceño hay 100.000 perros que viven en las calles y otros 150.000 que tienen dueños pero que deambulan en el día por la calle.

'Si no se controla la enfermedad este año pueden fallecer 20 personas'. El secretario departamental de Salud, Óscar Urenda, insistió que es necesario denunciar no solo la mordedura de un animal, sino también la muerte de su mascota para que se puedan prevenir más personas afectadas. "Hay que ser consciente.

Una vez se manifiesta el signo de la rabia es incurable, irreversible y se llega a la muerte. La gente debe tener temor y hacer la prevención correspondiente, la vacunación de sus animales. No recoger animales de la calle, que no acepte perros de donación y que inmediatamente después que sea víctima de una mordedura la reporte", sostuvo a tiempo de indicar que a pesar de que esta muerte sea en la primera semana del 2018 es una continuidad de la cantidad de afectados del 2017, en total en ese periodo hubo cuatro muertos. Si no se controla la enfermedad para este año se esperan 20 muertes humanas. El responsable del centro de zoonosis, Johnny Ruiz, confirmó que la mujer no tuvo historial de mordedura pero sí adoptó dos pequeños cachorros y estos fallecieron a la semana. El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Roberto Tórrez, explicó que 10 personas que tuvieron contacto con los dos cachorros reciben vacunación preventiva. En los primeros cinco días del año se reportaron solo dos casos de rabia canina, uno en ciudad y otro en provincia. En la última semana del 2017, fueron solo tres.

Reunión de coordinación. El secretario municipal de Salud, Fernando Mustafá, confirmó que la proyección es que se recoja de la calle a todo animal que esté sin collar, por lo que pidió a los vecinos ponerle un distintivo a su mascota.

9:00 Horas

Está prevista la reunión de emergencia por el tema de la rabia.