Transportistas y médicos ratifican que continuarán con las medidas de presión en contra del nuevo Código de Sistema Penal

Paros y bloqueos se mantienen al no existir acuerdo con el Gobierno

Movilizaciones. Gobierno anuncia que hasta jueves se derogarán los artículos. Multitudinaria marcha de cívicos y profesionales en Santa Cruz.

Sábado, 6 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Protestas. Médicos, abogados y otros sectores profesionales realizaron una multitudinaria marcha ayer en las calles de Santa Cruz.

El paro indefinido del sector médico, sumado al paro y bloqueo de carreteras que prepara el sector transporte, siguen firmes.

Representantes de ambos sectores sociales confirmaron su posición, al no llegar a ningún acuerdo formal con el Gobierno por los artículos 137 y 205 del nuevo Código de Sistema Penal.

El primer punto se refiere al tipo penal de Homicidio Culposo con Medio de Transporte y el 205 castiga con cárcel a los profesionales que por negligencia causen lesiones o la muerte de las personas.

Posición. Después de que el presidente Evo Morales anunciara que solicitaría a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la derogación de los dos artículos para que los médicos levantaran el paro que cumple hoy 45 días, estos solicitaron al Gobierno fijar hora para una reunión de acuerdo formal y dar fin al conflicto.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en respuesta inmediata remitió a primera horas de ayer por la tarde el preacuerdo firmado días atrás en Cochabamba, con la única diferencia que se introduce el procedimiento legislativo para la derogatoria de los artículos. "Consideramos que no hay ninguna razón para seguir manteniendo suspendido el servicio de salud y lo que hay que hacer inmediatamente, es normalizar la atención de los pacientes", dijo al señalar que envía el documento en calidad de acuerdo, como lo pidieron los médicos.

Modificaciones. Tanto el ministro Romero como el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, coincidieron en señalar que la derogación de los dos artículos del nuevo Código Penal se culminará la siguiente semana.

La comisión de receso de Asamblea Legislativa, integrada por 18 diputados y nueve senadores, se reunió ayer para tratar la derogación, elaborando un proyecto de ley que será debatido la siguiente semana. "Se permitió hacer una convocatoria a las dos Cámaras. En el caso de los diputados, ellos estarían siendo convocados para el lunes por la tarde para tratar el proyecto de Ley que dispondrá única y exclusivamente la derogación de los arts 205 y 137, y la revisión del 293 y 294", señaló Gonzales. Después "el martes nosotros (en el Senado) seguramente estaríamos haciendo ya la aprobación y sanción de esa Ley", sostuvo el presidente de la Cámara Alta.

Desacuerdo. Sin embargo y pese a los compromisos verbales de las autoridades de Gobierno, los sectores sociales y profesionales en emergencia, ratificaron sus medidas de presión con paro de actividades y bloqueos desde las cero horas del lunes próximo.

"Con el ánimo de ser proactivos y dar una solución definitiva, queremos invitar al ministro Romero a que nos llame en el lugar de encuentro para poder marcar la firma de convenio definitivo", dijo en su momento el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz.

A su turno, la Cámara Boliviana del Transporte, que es parte del sector empresarial, determinó ayer declarar un paro indefinido desde el próximo lunes en demanda de la abrogación de la nueva Ley del Código del Sistema Penal. "Estamos pidiendo al abrogación de toda la Ley del Código Penal (…) no estamos de acuerdo en que se abrogue uno, dos o tres artículos, nosotros como sector lo que estamos pidiendo es la abrogación de toda la ley del Código Penal", remarcó el presidente de la Cámara Boliviana del Transporte, Gonzalo Valdivieso, coincidiendo con la posición del ejecutivo nacional del Transporte pesado, Edgar Tola, que también van al paro el lunes.

Manifestaciones. Por su parte, los empresarios de Cochabamba, el sector gremial organizado en el país y los Comités Cívicos de Cochabamba y Santa Cruz, ratificaron su pedido de abrogación del Código y el rechazo a la derogación de solo dos artículos.

Ayer en Santa Cruz se desarrolló una multitudinaria marcha de médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, gremiales, transportistas, cívicos y otras organizaciones que forman parte de la Federación de Profesionales y del Comité pro Santa Cruz, en contra del nuevo Código, que a decir del líder cívico, Fernando Cuéllar, es atentatorio contra los derechos y garantías de los ciudadanos bolivianos, refiriéndose a varios artículos cuestionados que están dentro de la norma.

45 Días

De paro médico se cumplen hoy en contra del Código de Sistema Penal.

10 Artículos

De la nueva norma fueron los más cuestionados en el país.

Jaime Paz reaparece y ve defensa de la democracia

El expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, reapareció públicamente y se pronunció sobre los conflictos actuales que vive el país y señaló que a su parecer los profesionales médicos ahora son los más aguerridos defensores de la democracia.

La exautoridad asegura que la población boliviana ha cambiado a lo que era años pasados. "Se muestra que los bolivianos cada día sabemos mejor lo que queremos, ya no somos lo que éramos hace algunos años atrás".

Artículos rechazados

ART. 65. Atribución de responsabilidad penal. Las personas jurídicas privadas y aquellas que constituyen empresas mixtas, independientemente de su organización o formas jurídicas, son responsables penalmente cuando:

1. Los hechos punibles hayan sido cometidos en beneficio o interés de aquellas;

2. La persona jurídica, al margen de su finalidad y objeto legalmente declarados, se dedique a la comisión de infracciones penales; o,

3. La persona jurídica haya sido utilizada como instrumento para la realización de infracciones penales.

ART. 157. Aborto. V. No constituirá infracción penal, cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Se realice durante las primeras 8 semanas.

a) Tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad u otros menores.

b) Sea estudiante. (...)

a) Se realice para prevenir riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada.

c) Se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida.

d) Sea consecuencia de reproducción asistida no consentida por la mujer.

e) Sea consecuencia de violación o incesto

f) La embarazada sea niña o adolescente.

ART. 174. Defraudación tributaria.

I. La persona que, no pague o pague de menos un tributo al que está obligada, por un importe superior a Doscientas Cincuenta Mil Unidades de Fomento de Vivienda (250.000 UFV’s), por tributo y período fiscal, previamente establecido en un procedimiento de determinación tributaria con resolución firme o ejecutoriada en sede administrativa o judicial, será sancionada con prisión de 4 a 8años y una multa equivalente al 100% del tributo omitido actualizado en UFV’s, cuando incurra en alguna de las siguientes conductas: 1. Oculte, altere o no lleve registros contables al que está obligado a llevar; 2. Constituya una doble contabilidad; o, 3. Registre una o varias operaciones sin respaldo documental estando obligado a llevarlo o en éste se consigne el precio o importe falso o una operación inexistente.

ART. 209. Obstaculización del ejercicio de derechos políticos. Será sancionada con multa sancionadora de doscientos cincuenta y un (251) a cuatrocientos (400) días e inhabilitación, la persona que con el fin de impedir u obstaculizar el libre ejercicio de los derechos políticos de una o más personas, incurra en alguna de las siguientes conductas: 1. Amenace, coaccione, ejerza violencia o abuse de una relación de dependencia laboral, familiar o económica en contra de una o más personas para que se afilien o se desafilien de determinada organización política o voten o no por determinada candidatura en un proceso electoral u opción en un referendo o revocatoria de mandato.