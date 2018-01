Asfixió a su hijo de tres años

Vigilada, infanticida se halla con custodia policial

Detenida. Dependerá de una valoración sicológica que le entreguen a su bebé.

Sábado, 6 de Enero, 2018

Si ella demuestra un estado emocional que garantice que la vida de su bebé no se va poner en riesgo, podrá tenerlo a su lado durante su reclusión en el penal de Palmasola, fueron las expresiones de la Secretaria de Desarrollo Humano, Rossy Valencia, con relación a la mujer que mató a su hijo de 3 años. El pasado 3 de enero, la juez mixto del Plan Tres Mil, Nuria Lino Hurtado, ordenó su reclusión temporal de Nilvia S. Ch. (21) imputada por el delito de infanticidio. Según la fiscal Amparo Canaviri, la mujer supuestamente agobiada por problemas sentimentales y económicos asumió la drástica determinación de acabar con la vida de su pequeño colocándole una almohada en el rostro hasta quitarle la respiración. No obstante, después de cerciorarse que su hijo no respiraba, llamó a su vecina para contarle que su hijo estaba mal porque bebió un Pilfrut y cuando trató de despertarlo, no respiraba, se asustó y pidió ayuda.

Valoración sicológica. El jefe de la Felcv, Raúl Angulo Fernández, dijo que la mujer se encuentra con escolta policial en el hospital Los Pocitos hasta su alta médica y su traslado a la cárcel de Palmasola. "Hemos solicitado la intervención de la Defensoría de la Niñez para que se resguarde la vida del bebé recién nacido, teniendo en cuenta el antecedente de infanticidio", dijo Angulo. El marido será citado a declarar a la Felcv.

