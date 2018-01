Nacional

Directora de comunicación de la Cámara de Diputados agrede al asesor de Unidad Demócratas

Viernes, 5 de Enero, 2018

Un video muestra el momento en que la directora de comunicación de la Cámara de Diputados, Lucía Suárez, agredió verbalmente al asesor de la bancada de Unidad Demócrata en un intento por evitar que filme a los representantes del transporte que abandonaban el Senado.

Israel Alanoca asesor de la bancada de Unidad Demócrata activó su celular y empezó a grabar cuando un grupo de dirigentes del transporte confederado y federado por discrepancias con los del transporte libre, abandonar molestos el diálogo que sostenían con los presidentes del Senado y Diputados.

Sin embargo fue interrumpido por Suárez, quien en contacto con ANF reconoció que no está prohibido filmar, pero que su reacción fue porque Alanoca por filmar la empujó y la insultó diciéndole "salí pelotuda". Y cree que el video fue cortado.

Alanoca rechazó que hubiera expresado algún insulto en contra de la responsable de comunicación de la Cámara Baja, es más, dijo que filmó de manera espontánea y lamentó las expresiones de la comunicadora en un afán por evitar que filme la salida de los dirigentes del transporte de una mesa de diálogo.

De acuerdo al video esta es la forma en la que la funcionaria se dirigió a su par.

Lucía Suárez: ¿Qué estás filmando, qué estás filmando?

Israel Alanoca: Porqué no puedo filmar

Lucía Suárez: No puedes filmar

Israel Alanoca: Yo filmo lo que quiero.

Lucía Suárez. No

Israel Alanoca: Miren señores chóferes lo que una funcionaria...

Lucía Suárez: ¡Qué te pasa! ¡Maricón, carajo. No vas a filmar, porque no quiero!

En el material también se ve a la presidenta de Diputados Gabriela Montaño dirigiéndose a los dirigentes del transporte que abandonaron el espacio de diálogo.

Alanoca precisó que el video no fue ni cortado ni editado, y que como se ve en el material, por lo movida de las imágenes se vio obligado a cortar la grabación ante el tono agresivo de la funcionaria y porque intentó que baje el aparato.

Según el funcionario de la bancada de UD, la servidora pública también le amenazó con hacerle sacar con los policías. Por su parte, Suárez dijo que siempre tiene problemas con Alanoca.

"Él me agredió verbal y físicamente, porque me insultó y empujó, por filmar, mi primera reacción fue decirle que no filme, me asusté", explicó Suárez.