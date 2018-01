Tras reunión de la Conalcam

En la mira varios ministros

Críticas. Los movimientos sociales transmitieron sus quejas al presidente Evo Morales, sobre diferentes miembros de su gabinete.

Viernes, 5 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Apoyo. Los representantes de los movimientos sociales secundaron al presidente en sus decisiones.

La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) en la reunión ampliada con el presidente Evo Morales en Villa Tunari, hizo varias observaciones a los ministros del gabinete, pero dejan al Mandatario decidir si procederá o no cambios en su entorno.

Varios reclamos. Las organizaciones sociales que son el brazo político y electoral del Gobierno reconocieron que existen varias observaciones a los ministros de Estado, pero que los posibles cambios son de estricta atribución del presidente Morales.

Los dirigentes coincidieron que todos fueron "observadores", unos más que otros; algunos recibieron una nota de aplazo, otros fueron criticados por sus equivocaciones y errores, aunque también dicen que la labor de las autoridades es compleja por la responsabilidad que supone el cargo.

Evalúan a cada ministro. El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Teodoro Mamani, no libró a ninguno de la evaluación a la que sometieron a los ministros en Villa Tunari.

"(Hicimos) observaciones a todos, no a unos cuantos, hemos observado a todos, son todos. No hay una atención coherente", declaró Mamani, aunque no quiso referirse a los ministros que recibieron mayores críticas.

La dirigente máxima de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores, sostuvo que algunos se aplazaron, otros se equivocaron o cometieron errores, por ejemplo citó el caso de la ministra de Comunicación, Gísela López o de la ministra de Salud, Ariana Campero. "Veo al Ministerio de Comunicación, que aplique la comunicación y la socialización de cada ministerio y eso después no se hizo. Salud por supuesto, ha intentado, pero hay errores y por no existir coordinación con las bases", reclamó.

Gabinete social. La Conalcam se constituye en el gabinete social y político del Gobierno. Mantiene reunión con el presidente Morales donde también asiste el vicepresidente Álvaro García Linera y en algunas circunstancias ministros o viceministros.

Poco antes del 25 de diciembre, se llevó a cabo una reunión ampliada en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba, donde según los dirigentes se hizo un repaso al trabajo de los colaboradores del Mandatario, a quienes critican que mantienen la burocracia en el aparato estatal y que la gestión no es efectiva con relación a la atención de la ciudadanía.

2007 Conalcam

Ese año se fundó la Coordinadora Nacional del Cambio, para apoyar la Constituyente.

20 Carteras

Conforman el gabinete ministerial boliviano. Cuatro mujeres ocupan cargos y 16 hombres.

22 Enero

Para el aniversario del Estado Plurinacional se prevé cambio de ministros.

