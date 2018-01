Está internada hace una semana

Rabia humana, mujer bajo sospecha

Caso. La paciente tiene hidrofobia y otros síntomas, aún se espera resultado del estudio.

Viernes, 5 de Enero, 2018

Recomendación. Piden no adoptar ni comprar animales para evitar la enfermedad.

Una mujer de 39 años está internada hace una semana por sospecha de rabia humana. Las autoridades del municipio cruceño informaron que su estado es crítico. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó que aún se esperan los resultados de los estudios. Se mantiene la emergencia en la ciudad, aunque luego de la última vacunación masiva de finales del 2017, hubo una desaceleración de nuevos casos reportados.

Historial médico de la paciente. El secretario municipal de Salud, Fernando Mustafá, indicó que la paciente no tiene antecedentes de mordedura. Sin embargo, explicó que hace meses compró un par de cachorros pequeños, los que fallecieron hace pocas semanas y la familia no lo reportó a un centro de salud. Señaló que ya llegó al hospital con síntomas de la enfermedad, entre ellos hidrofobia. "La familia primero dijo que los perritos eran rescatados, luego dijeron que no, que se los regalaron, luego que eran comprados. Esto no está claro, se está investigando", señaló. A menos de una semana de iniciar el año este es el primer caso sospechoso de esta enfermedad mortal.

Se dan modos para vender perros, pese a prohibición. Mustafá señaló que los comerciantes de perros se dan modos para continuar vendiéndolos pese a que aseguró que se realizan controles. "Hicimos inspecciones a donde los vendían y pararon, pero ahora los intentan vender desde sus autos. No hay responsabilidad", lamentó.

Se mantiene Ley de Emergencia. Mustafá confirmó que se mantiene vigente la Ley Municipal de Emergencia porque aún no se logró controlar la enfermedad. El concejal municipal Tito Sanjinez, lamentó que pese a todos los esfuerzos que se están haciendo no se logre controlar la enfermedad, por lo que pidió mayor responsabilidad en la tenencia de los animales.

Afirman que capturarán a perros sin collar. Mustafá indicó que se hará una campaña masiva para que la población coloque collares a sus mascotas y luego se empezará a capturar a los que no tengan este distintivo. "Hay una emergencia, la gente tiene que cuidar a sus mascotas", insistió.

4 Fallecidos

Por esta enfermedad hubo en toda la gestión 2017.

70 Por ciento

De los casos de rabia en el país se registraron en Santa Cruz, en el 2017.