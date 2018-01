En La Paz y El Alto

Rechazan revocatorio de alcaldes

Negativa. Los promotores de la solicitud de revocatorio de mandato no podrán volver a presentar el mismo pedido.

Viernes, 5 de Enero, 2018

El Tribunal Departamental Electoral de La Paz resolvió rechazar las solicitudes de revocatorio de mandato a los alcaldes de La Paz y El Alto, Luis Revilla y Soledad Chapetón respectivamente, los promotores no podrán volver a presentar una petición similar.

El presidente de la entidad departamental electoral, Antonio Condori, informó que se rechazó la solicitud de revocatorio a los alcaldes de La Paz, Luis Revilla y de El Alto, Soledad Chapetón, que plantearon la Federación de Juntas Vecinales de ambas ciudades.

No pueden volver a presentar las demandas. “Han sido rechazados porque no han cumplido los requisitos formales. Estas instancias o promotores no pueden volver a presentar las demandas de revocatorio”, declaró la autoridad que dirige el TED de La Paz.

Argumentó que el organismo resolvió rebatir el pedido porque no presentaron los requisitos en los plazos que establece la norma y que la Fejuve de El Alto pidió una ampliación para entregar los requisitos que exige el procedimiento, lo que no está previsto en las disposiciones legales, en ese sentido la “solicitud se archivará”.

Procesos se plantean a medio término de gestión. El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Jesús Vera, en el mes de diciembre anunció el inicio del proceso de revocatorio de mandato de Revilla de la agrupación Soberanía y Libertad opositor al Movimiento Al Socialismo.

También en el municipio de Santiago de Huata se solicitó la revocatoria de mandato del alcalde, pero fue rechazada. Mientras que se admitió el trámite de revocatoria en el municipio de San Buenaventura y en Ayata.

De acuerdo a la Ley de Régimen Electoral los procesos de revocatorio de mandato se plantean a medio término de la gestión de las autoridades electas.

2 Municipios

San Buenaventura y Ayata se admitió el trámite de revocatoria.

2 Años

Y ocho meses lleva Soledad Chapetón como alcaldesa de El Alto.

