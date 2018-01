Mapuche chilena enjuiciada viajó a Bolivia a pedir ayuda

La autoridad indígena forma parte de un grupo de 11 personas que están acusadas de participar en 2013 de la quema de una hacienda donde fallecieron los dueños

Jueves, 4 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: La machi Linconao. Foto tomada de Bío Bío.

La autoridad indígena mapuche de Chile, Francisca Linconao, viajó este jueves hacia Bolivia para pedir apoyo internacional por un proceso judicial que a su criterio es injusto, informaron medios chilenos.

La machi (como se dice a la autoridad mapuche) forma parte de un grupo de 11 personas que están acusadas de participar en 2013 de la quema de una hacienda donde fallecieron los dueños Werner Luchsinger y su esposa Vivianne Mackay.

En 2017, la justicia chilena absolvió de culpa a Linconao y el grupo de acusados, pero en diciembre un tribunal de alzada decidió anular esa sentencia y realizar el juicio de nuevo.

Linconao criticó la decisión de reabrir el juicio cuando ya había sido declarada inocente. “Los ricos tienen justicia porque tienen plata, los compran a los jueces y entonces por eso ellos hacen esto, es muy injusto”, reclamó, según Bío Bío.

Medios chilenos reportaron que la audiencia de medidas cautelares para los acusados debe realizarse este 11 de enero y el juicio debe reiniciarse el 26 de febrero. Sin embargo, la machi salió de ese país hacia Bolivia.

Según Tele 13, Linconao salió a las ocho de la mañana por el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago rumbo a Bolivia.

El fiscal nacional chileno Jorge Abbot expresó que no tiene razones para dudar de que la indígena vuelva a Chile para enfrentar el juicio, sin embargo, advirtió que de no regresar a ese país se pedirá su extradición. “Si no vuelve es grave”, dijo.

En Chile persiste lo que se ha denominado el conflicto mapuche, en el cual los indígenas reclaman sus derechos sobre sus tierras ancestrales. La machi Linconao es conocida por la defensa de los bosques nativos./Erbol