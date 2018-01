La carretera al Beni está cortada

Continúa la emergencia, más de 12 municipios afectados por la lluvia

Clima. En la zona norte las lluvias continúan dejando cultivos de soya bajo el agua.

Jueves, 4 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Trabajos. Maquinaria de la Gobernación realiza la restauración del paso hacia Porongo.

Si bien la lluvia cesó en la ciudad de Santa Cruz, el panorama es distinto en los municipios del departamento, toda vez que el mal clima persiste dejando anegadas a las comunidades y perjudicando a los productores que ya perdieron sus sembradíos de soya. Son más de 12 los municipios que se encuentran en emergencia y están a la espera de la ayuda de las autoridades departamentales y nacionales. La carretera que une a Santa Cruz con el Beni también fue afectada por el colapso de una alcantarilla que dejó la vía intransitable.

Amdecruz solicita personal técnico. Con mucha preocupación el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos, pidió a las autoridades departamentales y del Gobierno Central, enviar personal técnico a los diferentes municipios para evaluar los daños causados por las lluvias, tomando en cuenta que son las primeras lluvias del año y la situación es alarmante. "Pedimos esa colaboración porque las lluvias han tumbado puentes, inundaron sembradíos de soya, maíz, hortalizas, papas, entre otros, queremos que hagan el levantamiento de datos para evaluar los daños", dijo Vallejos a tiempo de agregar que los alcaldes no podrán resolverlo solos. Por otro lado, indicó que cada municipio está realizando el levantamiento de datos para hacerlo llegar a la dirigencia de Amdecruz.

Los municipios con mayores afectaciones son El puente, Guarayos, San Julián, Porongo, Fernández Alonso, Cotoca, Warnes, San Juan, Yapacaní, San Javier, San Carlos, Postrervalle, Pailón, Cuatro Cañadas, Saavedra, Minero y Pailón.

Temor en los productores. Por su parte Demetrio Pérez, agricultor y responsable del sistema de control del Norte, indicó que llovió más de los 100 milímetros por hora, que ha afectado a los cultivos de soya. "En la zona norte en el lado de Santa Rosa, están en peores condiciones, se tenía soya para cosechar y se está echando a perder, porque no hay soya que aguante la humedad que se tiene en este momento", dijo Pérez, quien agregó que en la campaña de verano 2017 - 2018 no se llegará a cultivar todas las hectáreas que se habían programado.

Asimismo dijo que como coordinador del programa Prevención de Inundaciones fase V, va a replantear el proyecto y va a pedir al Gobierno el desembolso de $us 16 millones y no los $us 10 millones que está queriendo aprobar porque las emergencias son grandes. "Con la cantidad de lluvia que ha caído no hay zona que esté tranquila, por eso necesitamos ese desembolso para poder atender la emergencia de cada municipio", destacó el productor.

Destacó que los trabajos de prevención que se han realizado en el tema de defensivos han ayudado a prevenir mayores desastres; sin embargo, dijo que si las lluvias continúan hay peligro de que suba la cuenca alta del río Piraí provocando mayores daños.

Entre tanto Deysi Choque, secretaria ejecutiva de las Cuatro Federaciones de Trabajadores Campesinos del Norte Integrado, manifestó su pesar al señalar que existen 10 mil hectáreas de arroz afectadas producto de las intensas lluvias que se registraron en los últimos días.

“Los cultivos de arroz de los municipios de Yapacaní, San Pedro y Santa Rosa están cubiertos de agua. Aun no tenemos un reporte sobre las pérdidas ocasionadas en el cultivo de soya”, dijo Choque. Además, acotó que tres municipios (Fernández Alonso, Santa Rosa del Sara y San Pedro) estarían elaborando sus declaratorias de emergencia debido a que sus comunidades fueron seriamente afectadas por las lluvias ya que existen desbordes de las aguas del río Piraí. “Tememos que en cualquier momento se dé un turbión y muchos de los comunarios que están incomunicados no puedan ser evacuados”, dijo la ejecutiva de los trabajadores del agro.

Colapso de alcantarilla deja cortada carretera al Beni. Debido a las intensas precipitaciones una alcantarilla colapsó en la localidad de Paichaví, a 21 kilómetros de Guarayos, dejando totalmente intransitable la vía que une a Santa Cruz con el departamento del Beni. El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Ademar Rocabado, indicó que ya se están realizando los trabajos de emergencia y se prevé que hasta el día de hoy la carretera esté arreglada. "El corte es de unos 10 metros a consecuencia de la crecida de ríos de esa zona, ya se desplazó todo el equipo y personal para darle solución y a más tardar mañana (hoy) estaríamos abriendo esa ruta", dijo Rocabado. Explicó que los demás tramos de la Red Vial Fundamental están transitables.

Por su parte el alcalde de Ascensión de Guarayos, Suizo de Nilson Carrasco, indicó que hay otras alcantarillas en la carretera que también están a punto de colapsar. "Hay tres tramos críticos en la carretera y no hay cómo transitar, porque los tramos alternativos que teníamos por San Agustín el agua llega hasta la cintura y el otro que es el de San Pablo, por la carretera hacia San Martín Yotaú, está en peores condiciones", explicó la autoridad.

Por la magnitud del problema, en la terminal Bimodal suspendieron las salidas hacia el Beni. De igual manera, la responsable de Tránsito de la Policía en la Terminal de Buses de Trinidad, Paula Arigui, informó que fueron suspendidas las salidas a Santa Cruz, por el corte suscitado en la vía.

En cuanto a la ruta hacia Porongo, la Gobernación cruceña envió personal y maquinaria para restablecer el paso.

Ganaderos del Beni alarmados. El gerente de la Federación de Ganaderos del Beni y Pando, Carmelo Arteaga, informó que ese sector está alerta para recibir el caudal de agua de la zona del Chapare de Cochabamba y de Santa Cruz. "Esa agua, inevitablemente va a llegar al departamento del Beni, a través del río Grande y luego el río Mamoré; por lo que en aproximadamente una semana vamos a tener la afectación", dijo a los periodistas. Arteaga dijo que si persisten las lluvias los ganaderos deben buscar lugares altos para trasladar su hato.

Regina Ortiz Flores rortiz@eldia.com.bo