La alcaldía trabaja en un plan maestro

Afectaciones, evalúan daños a la red de drenaje

Observaciones. Técnicos cuestionan el sistema de conducto pluvial de la ciudad.

Jueves, 4 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Estructura. La gran cantidad de agua dañó el revestimiento de los canales.

El director de Drenaje del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Juan Carlos Mojica, informó que comenzó la evaluación de los daños que causó el temporal en la red de drenaje, también recordó que su dirección concluyó un Plan Maestro de Drenaje el cual se encuentra en etapa de revisión; sin embargo, algunos técnicos observan falencias en el sistema de desagüe de la ciudad, a pesar de que el director del municipio asegura que "el sistema de drenaje funciona".

Complicaciones. Mojica indicó que quieren conocer la magnitud del impacto que ha significado la lluvia del martes 2 de enero. "Vemos algunos canales de revestimiento que han colapsado, tenemos zonas en las que el agua ha rebasado la capacidad de los canales y ha producido inundaciones, poniendo en peligro las estructuras existentes", dijo el funcionario.

"En el canal San Aurelio, en la parte final, donde no tiene revestimiento, ha rebasado el cause natural del agua y ha inundado barrios", agregó, a tiempo de señalar que hasta el día viernes podrán contabilizar los puntos estructurales que han sido afectados por el temporal.

Observaciones. Para Mojica el sistema de drenaje de la ciudad "funciona" y señala que si ha colapsado ha sido porque la lluvia fue extraordinaria. "Un evento así ocurrió en el 2003, pero no con la magnitud con la que ha sido ahora, ni con la intensidad de la precipitación que hemos tenido el martes. La lluvia acumulada llegó a los 220 milímetros y solo en media hora llegó a llover unos 148 milímetros", puntualizó Mojica.

En su criterio, el urbanista Fernando Prado, considera que no hay justificativos para el colapso que vivió el sistema de drenaje de la ciudad. "No debería inundarse la ciudad de esa manera, ni siquiera con 200 milímetros, porque esa no es una cantidad increíble para que nos inundemos, además, esto pasa todos los años", sostuvo.

"No hay (evento) extraordinario, el diseño del sistema de drenaje se hace para cien años, pero estas inundaciones (en la ciudad) pasan todos los años, es porque el sistema no está funcionando bien, está incompleto, en algunas partes está mal diseñado y en otras partes se ha derrumbado", manifestó.

Por su parte, el arquitecto Jimmy Toledo cree que existen serias deficiencias en el mantenimiento de los canales. "La red no está completa, también tenemos una ciudad muy extendida con mucho pavimento y una superficie que no absorbe el agua", expresó.

Sin embargo, a diferencia de Prado, Toledo afirma que "la infraestructura que tenemos funciona, pese a todas las carencias.

En la misma línea, el urbanista, Ernesto Urzagasti, aseguró que el sistema de drenaje de la ciudad responde bien. Recomendó que se identifiquen cuáles son los lugares críticos que sufren inundaciones en la ciudad y que se trabaje en un sistema de alerta temprana, para que los ciudadanos aprendan a reaccionar a eventualidades como las del martes.

Proyecciones. Fernando Prado asegura que hace 20 años se viene pidiendo un plan maestro de drenaje. "Se tiene que construir una red completa con canales troncales y canales secundarios, lamentablemente para nosotros se ha tardado mucho, porque recién el año pasado el Concejo (Municipal) ha instruido que se haga el plan maestro", observó.

Por su parte, Juan Carlos Mojica informó que el Plan Maestro de Drenaje se concluyó el año pasado y actualmente se encuentra en revisión.

También detalló que "la ciudad cuenta con 380 kilómetros de canales revestidos, de los cuales 100 kilómetros son de tierra y en la parte central sobrepasamos los 70 kilómetros de tubería enterrada".

220 Milímetros

Según la Alcaldía, ese tipo de precipitación no se registró desde el 2003.

Cristhian F. C. Vara eldia@eldia.com.bo