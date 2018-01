60 Barrios están todavía en estado crítico

Refugian a cientos de personas en albergues y persiste el drama de las familias afectadas

Daños. La población en algunos barrios continúa con el agua a la cintura. La ayuda no abastece. Alcaldía destina Bs 7 millones para la atención de las emergencias.

Jueves, 4 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Daños. Retiró con sus familiares muchos de sus muebles para evitar que se dañen.

Tengo un familiar muy enfermo, esta humedad le hace daño, sobre todo a él, igual dos de mis hijos tienen cortes en los pies por andar sobre el agua que trajo restos de vidrios y bichos. Tengo mucha impotencia de no poder ayudarlos, de no recibir ayuda”, lamentó con lágrimas Janeth Loayza mientras trataba de llevar a un lugar más alto algunos de sus muebles. El agua en esta casa ingresó al menos un metro con veinte centímetros y hasta ayer no había bajado mucho. Loayza al igual que alrededor de 60 familias del barrio Valle Hermoso II viven en una de las zonas más dañadas por las inundaciones. La situación es igualmente crítica en el barrio Vallecito, con similar cantidad de damnificados, ambos barrios están por el kilómetro 9 por la zona de la doble vía La Guardia. En total, aún son 60 barrios en estado crítico que reciben asistencia porque el agua continúa adentro de sus viviendas. Hay albergues municipales que hasta ayer aún acogían a casi 300 personas.

Se dan modos para habitar sus casas pese al agua y piden ayuda. Ana Doris Morales, pese a la inundación de su vivienda en el barrio Vallecito, se niega a retirarse. “Nos ofrecen albergue, pero no sacamos nada con eso. Queremos ayuda, motobombas. No podemos salir de las casas”, señaló Morales. Otra vecina de esta zona, Elva Flores, contó que tuvo que llevar a sus hijos chicos a una casa de un familiar y su esposo tuvo que pasar la noche en su auto, que está cerca a su casa, pues tienen miedo de robos. Ella al igual que Morales, insisten en una ayuda pronta con motobombas. Flores contó que debido a la cantidad de agua que ingresó, hasta por las ventanas, no pudo hacer nada el martes, pero volvió ayer a poner más muebles sobre ladrillos. Aseguró que vive 15 años en la zona, que es propensa a inundaciones, pero que nunca se inundó su casa a tal magnitud. Por ello, indicó que una causa podría ser la pavimentación, sin canales de drenaje, que hicieron para el nuevo mercado mayorista. “Despertamos a las 2 de la madrugada, cuando el agua no llegaba ni a los tobillos, vimos con desesperación cómo el agua iba ingresando a la casa como si fuera un río, hasta por la ventana”, contó. Hay marcas de humedad en la vivienda que superan fácilmente el metro de altura. Otra familia, la de Lourdes Flores, tuvo que colocar la cama sobre ladrillos y maderas que sirven como especie de puente dentro de su misma habitación para que sus dos niños menores de cinco años no pisen el agua constantemente y así no se enfermen. Algunas pocas familias, tuvieron que buscar recursos para contratar por su cuenta motobombas. "Tuvimos que hacerlo por nuestra cuenta, porque hasta esperar que la Alcaldía ayude. Si no estamos pues en elecciones”, reclamó, José Casimiro. La dirigente vecinal de Vallecito, Adela Maldonado, detalló que son alrededor de 130 familias que tienen agua en sus viviendas. En la comunidad Tarope, de la avenida a Cotoca, hay cerca de 1.000 personas afectadas, que aún continuaban ayer retirando el agua de sus viviendas.

Hay personas que optan por abandonar casas. “Así no se puede vivir, no hay forma, todo está inundado” contó Jaime Terrazas mientras retiraba sus muebles de la casa donde vivió los últimos meses en el barrio Valle Hermoso II. Él vive en alquiler por lo que pudo tomar esta decisión; sin embargo, solo en este barrio hay más de 60 familias, de la mayoría es casa propia, por lo que no pueden abandonarla. Decenas de niños ayer caminaban por las calles inundadas de este barrio. Familias completas, ante la imposibilidad de abandonar el lugar, sacaban sus muebles hasta pequeñas loma para evitar que se sigan dañando. Hay impotencia entre los vivientes y malestar por la demora en el auxilio por parte de las autoridades del municipio. En este barrio son cerca de 90 familias las afectadas, la situación es más crítica pues tienen un curichi que rebalsó, a esto se suma que la zona es aún más baja que Vallecito.

Daños en surtidor y gallinero. Marcelo Figueroa, propietario de una pequeña granja, tuvo grandes pérdidas también. “Tenía 70 pollos, pero ahora cada que camino encuentro otro muerto”, contó mientras mostraba los pocos animales que logró salvar y los restos de otros. Otros daños igual se registraron en un surtidos donde el combustible se mezcló con agua.

Familias en albergues. Con la ropa mojada hasta las caderas volvían ayer cerca del mediodía los vecinos al albergue habilitado en el coliseo Alas de Paz, luego de inspeccionar sus viviendas y considerar que aún era imposible volver. En el lugar habían más de 60 personas, entre niños y adultos. El secretario Municipal de Comunicación, Jorge Landívar, indicó ayer cerca el mediodía que eran cerca de 300 personas refugiadas en albergues, pero aún se esperaba un nuevo reporte, que no se concluyó hasta el cierre de esta edición. Según el Secretario municipal de Seguridad Ciudadana, José Ayala, son más de 2.000 funcionarios de diversas reparticiones que están atendiendo la emergencia.

El capitán del Departamento de Emergencia Municipal (DEM), Roxney Borda, indicó que hasta ayer se reportaron alrededor de 200 llamadas de emergencias de diversos barrios de la ciudad. El secretario Municipal de Comunicación, Jorge Landívar, enfatizó que fueron 139 barrios afectados, de los cuales 60 están en estado crítico.

Destinan 7 millones de bolivianos para emergencias. Landívar informó se dispone de 7 millones de bolivianos para atender las emergencias, con estos recursos se adquirió motobombas y otros insumos para atender esta emergencia. Agregó que se tiene previsto que hoy el Concejo Municipal apruebe una Ley de emergencia para habilitar los recursos.

"Así no se puede vivir, no hay forma, todo está inundado”.

Jaime Terrazas

Vecino, Barrio Valle Hermoso

"Nos ofrecen albergue, pero no sacamos nada con eso. Queremos ayuda, motobombas. No podemos salir de las casas".

Doris Morales

Vecina, Barrio Vallecito