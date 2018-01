Ministro cree que detrás del paro médico se oculta una 'movilización política conspirativa'

'Yo me siento profundamente dolido y traicionado en el propósito de llevar adelante un diálogo con buena fe y limpio', lamentó Carlos Romero

Miércoles, 3 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Foto: ABI

Después de que los médicos rechazaron el preacuerdo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se declaró "dolido y traicionado" en su propósito de solucionar el conflicto de los galenos mediante el diálogo y consideró que detrás de los mandiles blancos está oculta una "movilización política conspirativa".



"Lo que se firma con la mano se borra con el codo, lo que se presenta como documento oficial de una demanda se cambia a la mañana siguiente, entonces no hay seriedad, no hay sinceridad, entonces no es una reivindicación sectorial, no es una reivindicación gremial, no es una movilización de profesionales en salud, detrás de esta movilización de mandiles blancos, se está ocultando una movilización política conspirativa", aseveró.



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, confirmó que en los nueve departamentos se determinó rechazar el preacuerdo suscrito con el Gobierno y ahora se exige la abrogación de todo el Código de Sistema Penal y no solamente el artículo 205, como al inicio.



"Han cambiado sus demandas (después de que) su voto resolutivo ha sido atendido en más del 90% y además se ha fortalecido mucho más sus pretensiones, resulta que para ellos ahora no es suficiente, entonces aquí hay otros móviles, aquí hay otros propósitos y tenemos que decirlo así de frente al pueblo boliviano", manifestó Romero.



Entre tanto, la dirigencia de los médicos aseguró que hará llegar al Gobierno una nueva propuesta de acuerdo para solucionar el conflicto que persiste desde hace 42 días en todo el territorio nacional.



"Esperaremos su documento con paciencia, no les vamos a cerrar las puertas al diálogo, pero tampoco nos tomen por tontos, las puertas del diálogo van a seguir abiertas porque lógicamente nos preocupa la situación de los enfermos que no pueden pagar una consulta médica particular y están abandonados", sostuvo la autoridad.



Agregó que para tratar de solucionar el conflicto y proteger a la población que necesita atención médica incluso se seguirá tolerando que los movilizados "finjan que están dialogando".



Pero también lamentó que en las asambleas departamentales de los médicos se haya consultado el preacuerdo en presencia de actores políticos que no quieren solucionar el conflicto.



"El doctor Luis Larrea (del Colegio Médico de La Paz) decía hemos pedido un diálogo sincero y limpio, y yo pensaba que habíamos llevado adelante el diálogo así, pero resulta que en las asambleas (aparecen) actores políticos, resulta que los médicos fueron a consultar al señor José Luis Álvarez, a los diputados de Unidad Demócrata, al señor Waldo Albarracín, tristemente el rector convertido en politiquero de última hora, (entonces así) nunca vamos a tener un consenso, los dirigentes saben perfectamente que están consultando a quienes les interesa convulsionar el escenario nacional y eso no es de buena fe, nosotros no somos ingenuos, no hemos nacido ayer, de tal modo que yo me siento profundamente dolido y traicionado en el propósito de llevar adelante un diálogo con buena fe y limpio", apuntó.