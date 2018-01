Las bases rechazan preacuerdo del fin de semana

Sin acuerdo, Médicos sin consenso

Negociaciones. El documento logrado tras 12 horas de diálogo no tiene el favor de los colegios departamentales.

Miércoles, 3 de Enero, 2018

Consultas. Las bases de diferentes colegios médicos han rechazado el preacuerdo.

Los colegios médicos de La Paz, Cochabamba y Tarija rechazaron ayer el preacuerdo firmado la víspera por la dirigencia de los médicos y el Gobierno. El preacuerdo debe ser sometido a consulta de las bases médicas en los nueve departamentos del país. Aún faltan las respuestas de las demás organizaciones de los galenos.

En tanto, la mayoría de las bases del cuerpo colegiado de Santa Cruz se inclinaba por lo mismo.

Otro planteamiento. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, ratificó la información y dijo que luego de conocerse las respuestas de los demás colegios regionales "se realizará una evaluación para realizar otro planteamiento al Gobierno".

Pasado el mediodía, el Consejo Departamental de Salud (Codesa) de Cochabamba, luego de una reunión de más de tres horas, rechazó el preacuerdo y ratificó las medidas de presión. "Los médicos de Cochabamba consideran que el preacuerdo no es una solución a su demanda de eliminar el artículo 205, por lo cual decidieron rechazarlo y mantener las medidas de presión", señaló uno de los representantes.

En tanto, los médicos de Tarija reunidos ayer por la mañana en ampliado de emergencia también decidieron rechazar el preacuerdo; consideran que no hay garantía de que no se dé cumplimiento al artículo 205 porque no se plantea su anulación, sino solo su suspensión.

Gobierno esperaba una mejor respuesta. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que "sería terrible" que las bases de los médicos rechacen los preacuerdos alcanzado entre la dirigencia de los galenos y el Gobierno Nacional y advirtió que sería un perjuicio para ellos mismos.

Romero, en contacto con radio Panamericana, aseguró que "si existe un análisis objetivo y razonable" de parte de los médicos "debería confirmarse los acuerdos alcanzados".

"Sus observaciones han sido plenamente respondidas, establecidas en los cinco puntos que se han suscrito esta mañana. Se han hecho esfuerzos en infraestructura, en equipamiento y los ítems se han multiplicado", dijo Romero, aunque reconoció que "aún falta mucho por hacer".

Asimismo, el Ministro de Gobierno invitó también a que los médicos participen activamente del "Encuentro Nacional por la Salud y la Vida" ya que, aseguró, ahí se pondrán sentar las bases para crear una Ley General de la Salud.

En La Paz piden más. En la sede de Gobierno, los médicos de base no recibieron con agrado la firma del preacuerdo porque consideran que su "esfuerzo" de más de 40 días no puede reducirse solo en la suspensión del artículo 205, sino que se debe abrogar toda la norma.

"Hay que ser coherente con la lucha que estamos manteniendo, no puede ser que se dejen endulzar el oído y ahora (los dirigentes) pretendan aceptar cualquier cosa. La lucha es por la abrogación y la suspensión.

Rechazamos el preacuerdo", declaró una médica de base del Hospital de Clínicas que prefirió mantener en reserva su identidad.

Paro cívico en Cochabamba se cumplió a media fuerza

El anunciado paro cívico de 24 horas en Cochabamba se cumplió ayer con bloqueos esporádicos de vías en algunos sectores de la ciudad.

Según el reporte de medios radiales y televisivos, durante las primeras horas de la mañana, se registraron alrededor de tres puntos de conflicto y marchas de protesta, pero pese a esa situación casi todas las actividades fueron normales.

A la protesta de los cívicos se sumaron los choferes del transporte pesado, que protagonizaron una caravana con sus motorizados, algunos vecinos, comerciantes, médicos y colectivos ciudadanos.

Horas antes, el dirigente cívico Juan Flores aseguró que la medida de presión será exitosa.

El paro de los cívicos exige la anulación total del nuevo Código de Sistema Penal, rechaza el fallo del Tribunal Constitucional que habilita al presidente Evo Morales para las próximas elecciones y pide el respeto al voto del referendo del 21 de febrero de 2016. /ANF

