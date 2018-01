Precipitaciones constantes provocan temor en la población

Tormenta inunda la ciudad y provoca evacuaciones de casas

Clima. Al menos 60 fueron los barrios más afectados. Hubo cortes de luz en 50.000 viviendas.

Miércoles, 3 de Enero, 2018

Literalmente algunas calles de la ciudad se convirtieron en ríos y en algunas viviendas el ingreso del agua inclusive superó los 60 centímetros, por esto familias tuvieron que ser evacuadas. En esta ocasión, incluso se afectó a barrios que usualmente no tienen problemas de inundaciones. Por ejemplo, el 22 de Octubre, por el 8vo Anillo, entre la doble vía La Guardia y La Radial 17 y 1/2. En el lugar, Catalina Laume contó que su hijo, de 12 años, que dormía solo sobre un colchón despertó alrededor de las 4:00 porque estaba completamente mojado, se tuvo que poner otro colchón más encima mientras su madre comenzó a retirar el agua con baldes y trapeador. Recién lo lograron pasada las 10:30. Al salir de esa casa hay una avenida de tierra, de la cual una vía fue completamente cubierta por el agua. Pese a esto algunos vecinos intentaban circular a pie, tal es el caso de Erwin Cortez, a quien en un tramo el agua le llegó hasta la cintura. Una de las zonas, quizás más crítica, fue Palma Verde, de ida a Cotoca, donde el agua ingresó a gran parte de las viviendas. En el distrito 13, se tuvo que evacuar a familias que estaban imposibilitadas de continuar en sus casas. En la ciudad fueron alrededor de 60 barrios anegados.

Aguas inundan viviendas. “Siempre se entra el agua en este barrio, pero esta vez fue más feo. Demoramos horas en sacarla de las habitaciones. Todas las casas estaban afectadas”, contó, el vecino Rubén C, del barrio Toronjal, próximo al Julio Leigue, mientras reclamaba con sus vecinos que pese a que pidieron ayuda a las autoridades, no tuvieron respuesta. En el barrio El Retoño, la presidente de la junta vecinal, Gudy Hurtado, explicó que por las fuertes lluvias incluso se cortó la electricidad de 4:00 a 5:00. "Los vecinos estamos haciendo lo que podemos para sacar el agua de las casas, por esta zona no hay canal y en algunos lugares llegó encima de las rodillas. Ahora fue increíble, incluso cavó las calles. Seguimos trabajando", comentó ayer alrededor de las 15:30. Similar situación, pasó en el barrio Vallecitos, del 8vo anillo de la avenida Moscú, donde los vecinos tuvieron que colocar maderas y ropa como barreras en las puertas para que el agua de sus patios que no desaguó hasta las 16:30 de ayer no vuelva a ingresar a sus habitaciones. En la zona de ida a Cotoca la situación igual fue crítica, en especial por el rebalse de la laguna Guapilo. Esto provocó que varias viviendas se inundarán. En el barrio Campo Rosa, por el 8vo Anillo de la doble vía La Guardia, la presidente del Control Social, Manuela Téllez, señaló que la inundación de este barrio es cada que llueve y que la Alcaldía no le da una solución pese a los reclamos que hacen. Por ello, exige que se realice una evaluación de la zona y se apliquen soluciones definitivas. En El Quior a diferencia de otras tormentas, esta afectó con menor intensidad a las viviendas.

Inundados luego de años. En el 2do Anillo y Piraí, una zona céntrica, inclusive ingresó a las viviendas. “Luego de 20 años ingresó el agua a mi casa, vi que otras veces llovió más fuerte, pero no sé por qué ingresó esta vez”, comentó sorprendido uno de los vecinos de la zona. En el 22 de Octubre, la vecina Carmen Yépez contó que ya hace siete años vive en la zona y que es la primera vez que el agua ingresa a su cuarto. En el barrio Urbarí igual hubo reclamos de los vecinos por los daños de las fuertes lluvias. El campus de la Universidad Nacional Ecológica (UNE) se observó igual inundado, el agua llegaba al menos 20 centímetros. La casa de las religiosas del hogar San Lorenzo igual se vio afectado, esta es un poco más baja y está dentro del mismo albergue. "Ingresó como unos 30 centímetros, pero no hubo daños, logramos salvar todo", contó la hermana Lucía. La secretaría Municipal de Desconcentración, Desirée Bravo, detalló que los distritos más afectados fueron: Villa Primero de Mayo, Plan Tres Mil, Plan Cuatro Mil, Los Lotes y El Bajío. Entre los barrios más críticos citó: Palma Verde, Los Vallecitos y la zona de la laguna Guapilo.

50.000 domicilios tuvieron corte de luz. Del área de comunicación de la Cooperativa Rural de Electrificaciones (CRE), informaron que se atendieron 204 emergencias que afectaron con cortes de luz a alrededor de 50.000 viviendas. El gerente general de la CRE, Mario Carmelo Paz, señaló que los cortes grandes ya fueron solucionados y hasta las 19:50 aún, por seguridad, no se trabajaba por restablecer el servicio en otros barrios que permanecían inundados.

Abren albergue y evacuan a personas en lanchas. El secretario municipal de Comunicación, Jorge Landívar, informó que se habilitaron los módulos educativos como albergues temporales para evacuar a personas que aún tenían viviendas anegadas. El primero que recibió familias fue el módulo Zenobia Aponte, donde se instalaron colchonetas y fueron llevados especialmente niños. En la noche igual se evacuó a familias del barrio Vallecitos. Hay otros albergues en el coliseo Santa Rosa (D-4), coliseo Alas de Paz (D-10), Módulos: Solidaridad 55 y Nélida Castro (D13) y coliseo del barrio Cotoca (D-6). Alrededor de las 19:30, el personal de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR), Álvaro Castillo, informó que aún alrededor de las 19:30 tuvieron que evacuar en lancha a familias de 105 casas aún anegadas en la zona de la urbanización Jardín del Sol. "No podían permanecer en sus casas. Yo mido 1,80 y el agua me llega a la cintura. Entre la gente que estamos retirando hay niños, mujeres y adultos", sostuvo.

2Da precipitación de mayor intensidad en 40 años

El meteorólogo de turno de Aasana, Javier Gunther, informó que la de ayer fue la segunda precipitación de mayor intensidad en los últimos 40 años. Según Gunther, en la estación de El Trompillo se registró 128 milímetros y en la de Viru Viru de 250. La precipitación de mayor intensidad, en cerca de medio siglo, fue la de 1977, con 280 mm. Gunther explicó que las lluvias empezaron a las 20:00 del primero y se extendieron hasta alrededor de las 16:00, en este tiempo hubo varias tormentas. Rodrigo Contreras, de Senamhi, aclaró que inclusive las lluvias que provocaron la riada de 1983 tuvieron un poco mejor de intensidad que la de ayer, en total 126 mm.