Hubo un derrumbe camino a Samaipata

Temor en municipios por daños de la lluvia

Clima. En Yapacaní, provincia Ichilo y El Puente de la provincia Guarayos hay preocupación por una posible crecida de los ríos de esas zonas.

Miércoles, 3 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Carretera. Una gran piedra cayó en la zona de El Fuerte, camino a Samaipata.

La intensa lluvia que cayó toda la jornada de ayer, no solo afectó a la ciudad sino a los municipios del departamento de Santa Cruz, dejando a varias comunidades aisladas e incomunicadas. Autoridades de Yapacaní y de El Puente, temen por la crecida de los ríos de esas zonas por lo que piden apoyo a las autoridades departamentales y nacionales.

Comunidades aisladas en El Puente. Ángel Copa, alcalde de El Puente, informó que todas las comunidades de ese municipio, que son alrededor de 70, están completamente anegadas e incomunicadas ya que el agua se llevó los puentes de madera y los caminos están peligrosos. "Es un momento desesperante, no se puede hacer una evaluación porque no hay cómo acceder, no sabemos cómo está la gente y para brindarle asistencia, quebradas y ríos están llenos", dijo la autoridad, a tiempo de agregar que el agua que hay es solo de la lluvia y se teme que rebalse el río Grande y eso cause un desastre total.

Asimismo, indicó que ya se pidió ayuda a la Gobernación y a Defensa Civil para que puedan brindar un helicóptero para hacer un sobrevuelo y ver la magnitud del daño.

Evacuan a pobladores en Yapacaní. Vicente Flores, alcalde de Yapacaní, dijo que el río con el mismo nombre subió el nivel de las aguas, por lo que se pidió a las comunidades cercanas a ese río como la central Los Pozos, la sucursal Comandito Patujusal, la zona norte, que evacuen las viviendas y ponerse a buen recaudo. El tráfico por el puente de Yapacaní fue cortado por algunas horas, el mismo que fue nuevamente habilitado. "Como el río Yapacaní estaba en crecimiento, trayendo un montón de palizada, temporalmente hemos hecho paralizar el tránsito y fue habilitado a las tres de la tarde porque bajó un poco el nivel de las aguas", dijo la autoridad, quien indicó que también ya se solicitó la ayuda correspondiente a la Gobernación y Defensa Civil.

Por otro lado, la autoridad, indicó que la semana pasada hubo una riada, la que afectó a las zonas productivas, pero aún no se tiene el reporte de las pérdidas toda vez que se está haciendo el levantamiento de datos.

Carreteras habilitadas. Después del derrumbe que se registró en la zona de El Fuerte, camino a Samaipata, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), habilitó la vía dejándola expedita, pero recomendando precaución para transitar. "Entre la carretera Bermejo-Samaipata, en el sector de Cuevas, se tiene una roca de gran magnitud, aproximadamente de dos metros, que en horas de la tarde ya se logró dar transitabilidad por un carril, esperamos que hasta mañana se realice el retiro de dicha roca", indicó el técnico de Conservación de la ABC, Cristian Mendieta. En el caso de El Sillar, la ABC dijo que ya se encuentra transitable y que para garantizar esa situación cuenta con un equipo operativo de emergencia que funciona las 24 horas del día. Mendieta indicó que también las carreteras de alta montaña como el ingreso a la zona de Los Yungas de La Paz se encuentran expeditas, pero recomienda manejar con precaución.

20 Millones

De bolivianos, fue el presupuesto del plan de emergencia de la ABC.

