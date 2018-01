Policía y rescatistas movilizados

Muerte y desesperación

Clima. Reportan dos fallecimientos y dos personas desaparecidas por las lluvias en ciudad y provincias.

Miércoles, 3 de Enero, 2018

Célida Cesarí Ereni, de 65 años, que padecía de hipertensión, murió ayer de un paro cardiaco ante la desesperación de ver su casa del barrio Carmen Zabala, zona de Los Lotes, inundada hasta su cintura. Fátima Herrera Cesarí contó que su madre se desesperó al no saber dónde refugiarse y ver sus cosas flotando en su inmueble. Minutos después empezó a temblar y luego se desvaneció. Sus hijos al ver que no reaccionaba, la evacuaron hasta el hospital San Juan de Dios, donde no resistió y murió de un paro cardiaco. La mujer está siendo velada en la zona de la Mutualista.

Arrastrado por las lluvias. Horas después, el comandante de la Estación Policial 9, Alberto Aguilar Lazarte, confirmó el segundo deceso por las lluvias de una persona de entre 40 a 45 años que al parecer cayó a un canal de drenaje y fue arrastrado hasta el final de la parada de la línea de micros 60. Allí la víctima, cuya identidad se desconoce porque no se encontró ningún documento, quedó atorada entre unos alambrados. Vecinos de la zona que encontraron el cadáver alertaron a la Felcc acerca el hallazgo. Algunos vecinos comentaron que el hombre es un mecánico que trabaja por la zona y vestía una polera celeste con azul y mangas de color plomo y short azul. Su cadáver fue depositado ayer en la morgue de la Pampa de la Isla y hasta el cierre de edición nadie se apersonó a reclamar su cadáver.

Hay dos desaparecidos. A la lista de fallecidos por las lluvias en Santa Cruz, se suman la desaparición de dos personas. Un confeccionista que fue arrastrado en la avenida Radial 13 y un comunario del municipio de El Puente (provincia Guarayos) reportado como desaparecido por el alcalde de esta localidad Ángel Copa. El primer desaparecido fue identificado como Darío Sánchez Delgado (29) de ocupación confeccionista. La madrugada de ayer, el desaparecido amaneció bebiendo en una rockola con su amigo Daniel Quispe Navarro (24). Ambos decidieron continuar su festejo de Año Nuevo y salieron rumbo al domicilio del sobreviviente.

En el trayecto, ambos decidieron cruzar un puente peatonal que por las lluvias cedió y cayeron dentro el canal. Quispe, señaló que como pudo logró sujetarse de un fierro, pero su amigo no corrió la misma suerte y pese a la desesperación por rescatarlo fue arrastrado por las aguas que ese momento alcanzaron su máximo nivel. Sus familiares ayer convocaron la ayuda del grupo Gacip y Voluntarios para ingresar hasta el lugar donde desembocan las aguas. Hasta anoche continuaba la búsqueda del joven confeccionista pero no fue hallado.

Vehículos en canales. Las intensas lluvia también afectó al parque automotor. Un vehículo fue arrastrado hasta el 4to anillo de la avenida Canal Cotoca. Otro quedó con el agua hasta el techo después de tratar de atravesar el túnel de El Trompillo. Tras varios minutos de auxilio finalmente el vehículo pudo ser sacado del agua.

