Exigían la suma de 2.500 Dólares

Deuda y droga, secuestran a hombre

Declaración. Uno de los aprehendidos descartó que haya secuestro y reveló que trató de cobrar una deuda de 50 mil dólares.

Miércoles, 3 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Operativos. Una mujer quedó aprehendida, pero luego fue liberada por el fiscal.

Paulo Buganca y Nelson Justiniano fueron enviados a la cárcel de Palmasola imputados por los delitos de secuestro y asociación delictuosa. La fiscal Alejandra Ávalos informó que en fecha 28 de diciembre del pasado año, los detenidos supuestamente secuestraron de manera violenta a Pablo Dávalos Vaca (44) del interior de un punto de Herbalife. Su esposa denunció que horas después se enteró que Dávalos se encontraba plagiado, después que los secuestraron comenzaron con llamadas extorsivas a su número de celular donde exigían la entrega de cantidades de dinero. En la declaración de la esposa de la víctima, de iniciales M.D.H.B., denunció que inicialmente entregó $us 2.500 dólares a Buganca que se apareció a recoger el dinero presuntamente disfrazado de mototaxista de la zona. Horas después de la primera entrega del dinero, la esposa recibe otra llamada del celular de su pareja donde le exigen más dinero y que esta vez deposite la plata en una cuenta de Western Union. No conformes obligaron a Dávalos a firmar la transferencia de su vehículo a terceras personas.

Deudas por drogas. En su declaración informativa, Buganca reveló que hace 10 años atrás concretaron junto a Dávalos un envío de dos kilos de droga hacia España por un valor a 50 mil dólares. La víctima, que esa ocasión comprometió el pago e incluso hizo recoger la droga con su hermano, presuntamente no entregó el dinero y desapareció. "Ese día que lo encontré le hablé fuerte y él me entregó dinero en Pentaguazú y después me transfirió un vehículo", alegó. Sin embargo, el aludido negó tal situación e insistió que Buganca trae una deuda económica con su hermano donde él nada tiene que ver.

9 Mil dólares

Habría entregado la esposa de la víctima a los plagiadores.