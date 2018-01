Lluvias: Gobierno confirma que producción de soya fue afectada y envía técnicos a evaluar

Cocarico aclaró que la mayor afectación se registró en un municipio en particular

Martes, 2 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Ministro César Cocarico. Foto: Archivo Correo del Sur

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó que las últimas lluvias que se registraron en el departamento de Santa Cruz afectaron principalmente la producción de soya.



"En ese sentido nuestro equipo de riesgos del Ministerio está ingresando a Santa Cruz para evaluar justamente las denuncias que nos han llegado en relación a la afectación de la soya, pero por suerte no es en todo el departamento de Santa Cruz, sino sería en un municipio en particular", dijo.



A tiempo de aclarar que todavía no tiene un informe oficial sobre los daños ni la cantidad de hectáreas, la autoridad gubernamental indicó que la mayor afectación se habría registrado en el municipio de Santa Rosa del Sara.



"Tenemos estos problemas (en un momento en que) estaba a punto de ser cosechada" la soya, apuntó el ministro Cocarico.