Gobierno y médicos suscriben un preacuerdo tras 13 horas de negociación en Cochabamba

El polémico artículo 205 del Código del Sistema Penal, que legisla la mala práctica profesional, no se aplicará en tanto no se realice su análisis y revisión pertinente

Martes, 2 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: La firma del documento. Foto: RRSS.

El Gobierno y la dirigencia de los médicos suscribieron la madrugada de este martes un preacuerdo para solucionar el prolongado paro de actividades de los galenos, que inició el pasado 23 de noviembre.



El preacuerdo fue firmado después de casi 13 horas del diálogo, que fue reinstalado el 1 de enero en Cochabamba, previa negociación lograda en el primer encuentro realizado el 31 de diciembre en Santa Cruz.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que encabezó la negociación junto al viceministro de Autonomías, Hugo Siles, y el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo que inicialmente se decidió que en el marco de la convocatoria realizada por el presidente Evo Morales a un encuentro nacional por la salud y la vida se acogerá esa iniciativa para construir un nuevo sistema de salud y la Ley General de Salud respetando la seguridad social a corto plazo.



Para ello se establecerá una convocatoria y metodología consensuada. Además, en un segundo punto, se determinó que el Colegio Médico de Bolivia con las sociedades científicas y los colegios de profesionales en salud, en coordinación con el Ministerio de Salud, fijarán los aranceles y costos del sistema privado de salud.



Asimismo "se conformará una comisión técnica entre el Gobierno, el Colegio Médico de Bolivia y Colegios de Profesionales en Salud para trabajar en la implementación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje como instancia prejudicial obligatoria en el marco Ley 3131 su decreto reglamentario y otras normas conexas", indicó.



Agregó que se abrogarán los decretos supremos 3092, 3091 y 3385 y se consensuará en comisión una nueva normativa para definir la instancia de fiscalización y regulación de la seguridad social de corto plazo.



"Con relación a la fiscalización del sector público y privado, deberá ser reorganizada, optimizada evitando la burocratización, fragmentación y duplicidad de entes fiscalizadores entre subsectores de salud, que podrá ser desarrollado en la Ley General de Salud", sostuvo.



Por otro lado, se aprobará una Ley corta conteniendo la convocatoria al encuentro nacional por la salud y la vida anunciado por el Presidente, con el mandato de definir conjuntamente la metodología, de construir e implementar el Instituto de Conciliación y Arbitraje como una instancia prejudicial, con el mandato legal de establecer las auditorias médicas previas como dispositivo de peritaje científico técnico, y el mandato de formular y consensuar la Ley General de Salud hasta junio de 2019.



"Respecto al artículo 205 del Código del Sistema Penal, no se aplicará en tanto no se realice su análisis y revisión pertinente, no se cuente con la Ley General de Salud y se implemente el Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, para lo cual se acordó el plazo máximo hasta junio de 2019", remarcó Romero.



Explicó que el Ejecutivo y el Legislativo se comprometieron analizar y realizar las revisiones de los artículos 293 y 294 con la participación del sector salud y otros que pudieran sentirse afectados, quedando por lo tanto en suspenso o en cesación hasta su finalización satisfactoria y la aplicación de sus conclusiones en el ámbito correspondiente.



Tras la suscripción de este preacuerdo, la dirigencia de los médicos hará una consulta a sus bases para luego determinar el posible levantamiento de todas las medidas de presión.



"Quiero manifestar que este preacuerdo firmaron todos los delegados después de 12 ó 13 horas de discusión, pero lo que debemos recalcar es lo que prometido a nuestras bases, este documento será bajado el día de hoy a todas las asambleas departamentales, como también a colegios de profesionales para suscribir un documento definitivo y levantar las medidas de presión", apuntó Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia.