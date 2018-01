Una persistente lluvia inunda las calles de la ciudad de Santa Cruz

Martes, 2 de Enero, 2018

Una lluvia que se registró desde anoche en la ciudad de Santa Cruz dejó este martes varias calles y avenidas completamente anegadas.



Según las imágenes difundidas por medios televisivos y redes sociales, las calles fueron convertidas prácticamente en ríos e incluso en algunos sectores de la ciudad el agua ingresó a las viviendas.



Por este hecho, a primeras horas de la mañana, el transporte público fue muy escaso y los trabajadores atravesaron una serie de dificultades para llegar a sus actividades cotidianas.



"No hay transporte, hace una hora ya debería estar en el trabajo y ni taxis encuentro para que me lleve, hay mucho barro y agua por todo lado, no se puede de caminar", dijo una de las vecinas al canal estatal.



Entre tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica que la lluvia continuará en las siguientes horas.