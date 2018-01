Según exmagistrada Silvia Salame

Fallo del TCP no es para Evo y Álvaro

En ese contexto el artículo 168 de la Constitución se mantiene intacto y respaldado por el 21F.

Lunes, 1 de Enero, 2018

Ref. Fotografia: Los magistrados salientes del TCP quedaron registrados para historia.

Para la exmagistrada y actual presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitido el pasado diciembre de 2017, de ninguna manera viabiliza la repostulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente como candidatos en las elecciones del 2019, forzando una reelección por cuarto periodo consecutivo.

"Si analizamos la sentencia constitucional del TCP, en sus específicas funciones, no ha hecho mención, referencia y menos ha dejado sin efecto el referéndum del 21 de febrero del 2016. Primero porque no podía hacerlo nunca y segundo, porque no es aplicable para Evo Morales y Álvaro García Linera, referente a la reelección", precisó.

En ese ámbito, argumentó Salame, que el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), se mantiene intacto y ampliamente respaldado por la consulta ciudadana del referéndum 2016, donde la población mayoritariamente dio su veredicto diciendo “no” a una cuarta reelección presidencial. "Entonces queda claro que el TCP, jamás puede interpretar ni modificar lo que dice el constituyente que es el pueblo. Y este fallo, no ha hecho mención al referéndum, porque sobre esa sentencia está el mandato del referéndum", puntualizó.

Llamados a conocer la sentencia. Salame, en contacto con El Día, llamó que la población conozca, vía medios de comunicación, instituciones académicas y los propios políticos, a conocer los alcances del TCP.

Por su parte Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de la república, a tono con Salame, dijo que está vigente el resultado del referéndum cuyo veredicto es irrevisable, irrepetible y de cumplimiento obligatorio. "Evo Morales y Álvaro García no pueden ser postulados ni repostulados. Por tanto, el MAS todavía no cuenta con candidatos", enfatizó.

En ese contexto, este nuevo año que arranca, tanto para los políticos e instituciones no afines al MAS, la prioridad es revertir en todas las instancias institucionales y jurídicas posibles la intencionada repostulación del presidente Morales hacia un cuarto mandato del país.

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el fin de semana desde Estados Unidos señaló que la batalla será dura en procura de recobrar la institucionalidad democrática del país, el respeto a la voluntad ciudadana expresada el 21 de febrero y evitar la reelección presidencial.

Un hecho complejo. En tanto, Róger Cortez, a tiempo de calificar la acción del TCP como “espúreo”, calificó sin embargo, que la piedra fundamental de la institucionalidad democrática ha sido vulnerado. "La consecuencia, así como pretende el Gobierno, pretende el régimen unipersonal y caudillista que atrapa a las organizaciones de representación política, lo que profundiza prácticas clientelares y corruptas", señaló.

Tras la posesión del presidente Evo Morales en enero de 2015, ocho meses después, el 17 de septiembre de 2015, el MAS planteó la iniciativa legislativa para viabilizar un referendo con el objetivo de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, pedido que se ejecutó.