Para debatir artículo 205 del código penal

Acercamiento, médicos y Gobierno se reúnen

La reunión duró más de cuatro horas. Los galenos mantienen las medidas de presión.

Lunes, 1 de Enero, 2018

De forma sorpresiva, luego de que el domingo se cumpliera 39 días de paro, se realizó ayer una reunión de acercamiento entre el Gobierno nacional y la dirigencia de los médicos en el país para debatir las observaciones al artículo 205 del Código del Sistema Penal. Hasta el cierre de esta edición, 14:30, continuaba la reunión en el hotel Casa Blanca. Aunque la dirigencia de los galenos al ingresar indicó que no se levantarían las medidas hasta firmar un acuerdo.

Primera reunión luego de semanas de movilización. Antes de ingresar a la reunión, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, insistió que "no se levanta nada hasta que firmemos un acuerdo. Esta reunión (la de ayer) es para decir en qué estamos de acuerdo, (se verá) en el 205 si va ser esto o aquello, pero no solamente es esto, es el 294, 293 que tenemos que discutir". Alrededor de las 14:30, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, indicó que no se concretó nada aún y que la reunión seguiría.

Los galenos comentaron que esperaban también una reunión con el presidente Evo Morales en el transcurso de la primera semana de enero para, si se llega a un preacuerdo, firmar un documento con el mandatario. A la fecha esta sería la segunda movilización más larga del sector salud, la primera fue contra las ocho horas y duró 53 días, esta hasta hoy cumple 40.

Reunión. De la reunión participaron dos representantes de los médicos por cada departamento, además de la dirigencia nacional. Por el ejecutivo, estuvo el ministro de Gobierno, Carlos Romero y el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, además de un representante del legislativo, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales. Antes de iniciar la negociación, un grupo de la Plataforma por la Vida exigió, sin éxito, participar del encuentro.

Familiares de Tesoro Bello necesitan ayuda económica. La cuñada de Tesoro Bello, afectada de la gasificación en Puerto Pailas, Maribel Saucedo, informó que el estado de la paciente sigue siendo crítica, tiene muerte cerebral aunque aún su corazón sigue latiendo. Saucedo contó que para cubrir los gastos médicos su hermano tuvo que empeñar algunas cosas, por lo que pidió ayuda a la población. La paciente está en el hospital Japonés, referencia de Saucedo: 781-77008, para cualquier ayuda. "Nosotros no estamos buscando culpables, solo nos importa la salud de mi cuñada", agregó.