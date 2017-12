En caso de uso inadecuado se puede complicar la enfermedad

Aumentan casos de conjuntivitis y piden cuidado con uso de colirios

Salud. Hay un brote en el municipio de Montero, en especial en la carceleta. La enfermedad dura solo entre 5 a 7 días.

Domingo, 31 de Diciembre, 2017

En el departamento se incrementaron los casos de conjuntivitis, aunque no es una enfermedad severa sino viral, dura solo entre cinco a siete días, es altamente contagiosa. En la capital cruceña hay casos aislados y en Montero hay un brote en la carceleta e igual hay casos en el resto del municipio, como forma de reflejar la situación, desde la Secretaría Municipal de Salud se informó que hasta el director del hospital municipal tiene esta enfermedad. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) pidió a la población cuidado con el uso de colirios porque si no es el adecuado, la enfermedad se podría complicar.

Piden evitar automedicarse. El responsable de Epidemiología del Sedes, Roberto Tórrez, explicó que solo se deben utilizar colirios de lágrimas artificiales o suero fisiológicos. "De ninguna manera se debe utilizar colirios que contengan corticoides de ninguna manera. Está contraindicado utilizar corticoides o combinados con antibióticos porque estos pueden empeorar la enfermedad", aseveró. La autoridad enfatizó que es necesario que los afectados asistan a las consultas a los centros de salud. El primer brote de esta enfermedad fue en mayo de este año en Guarayos, en la comunidad de Guayarí, donde se atendieron más de 100 casos, aunque se controló a las pocas semanas. Este mes el Sedes emitió una alerta al sistema para que se reporten los afectados, hasta la fecha no se tienen datos exactos pues no es de notificación obligatoria.

Afirman que hay más de 100 afectados en cárcel de Montero. La presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Montero, Adela Ortiz, indicó que hay más de 100 afectados entre los internos de la carceleta de ese municipio. Por ello, pidió ayuda para que la población done colirios pues hay internos que no pueden comprarlos. "Los médicos del programa Mi salud salieron de vacaciones y no hay medicamentos", aseguró. El secretario municipal de Salud de Montero, Jhonatán Marquina, manifestó que como es una enfermedad que se autolimita en menos de una semana, no genera mucha alerta pública. Enfatizó que la principal forma de prevención es lavado de manos y evitar tocarse los ojos.

1 Mes

Atrás inició el brote en la carceleta de Montero.