Rematan-casa-por-deuda

Desalojo. Los dueños son comerciantes y el monto en mora superaba los 700 mil bolivianos.

Domingo, 31 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Afectados. No están de acuerdo con el remate y claman por justicia.

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que hizo entrega de un bien inmueble a la adjudicataria del remate realizado por la Administración Tributaria por una deuda de más de 734 mil bolivianos de un contribuyente. La afectada clamó por justicia tributaria.

Elevada deuda. Por medio de un boletín de prensa, el SIN justificó la medida que se habría realizado en el marco de sus atribuciones. Informó que el 29 de diciembre, hizo entrega del bien inmueble a la adjudicataria del remate de dicha propiedad, ubicada en la ciudad de Cochabamba. El presidente del SIN, Mario Cazón, explicó que con el remate del bien inmueble y la entrega del mismo a la adjudicataria finalizó un proceso legal de más de 10 años.

El bien inmueble ubicado en la calle Sucre de la ciudad de Cochabamba perteneció al contribuyente G.J.S.S., con Número de Identificación Tributaria (NIT) 998138013, quien tenía pendiente con el SIN una deuda tributaria total de Bs 734.731 por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de las gestiones 2005 y 2006.

Pide justicia. Entre llantos la esposa del comerciante y contribuyente clamó justicia tributaria. "No es justo; no nos pueden quitar nada menos que palos blancos comprando en una miseria, debería haber justicia tributaria. Son multas sobre multas, nos dicen debes 5 millones, 7 millones, 10 millones; mi persona debe dos millones del año 2010, no tengo tantas vidas (para pagar), soy madre, soy hija, soy ciudadana honesta igual que todos. No me pueden hacer esto", exclamó.

La dirigencia gremial también protestó. Un dirigente exclamó: "este es el regalo de Navidad que los comerciantes estamos recibiendo a través de la administración tributaria, pero tengan por seguro que este 2018 cambiarán las cosas. "¿Los cocaleros cuándo van a pagar impuestos?", cuestionó.

El acto de desapoderamiento según el SIN fue realizado en presencia de la notaria de la Gobernación de Cochabamba, María Inés Morales, la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Municipal de Cochabamba, Nataly Tejerina y el representante del Adulto Mayor, Mauricio Osorio Terán.

