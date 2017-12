Adquisiciones de diciembre

Ahorro, movimiento comercial decae

Apunte. La prioridad de la gente es reducir sus compras para Año Nuevo y así poder economizar.

Domingo, 31 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Compras. Familias realizan sus compras en los diferentes centro comerciales.

Apocos días de concluir un año y empezar otro, son muchas las personas que tienen planes por preparar, presupuestos y en general para cerrar este año y alistarse para el próximo. Durante este último periodo la sociedad cruceña prefiere invertir en todo lo relacionado con la línea blanca (electrodomésticos vinculados al hogar).

Comercio. Varios de los comerciantes que tienen sus puestos en la avenida Isabel la Católica afirmaron que uno de los artículos más vendidos son las lavadoras, las cuales pueden adquirirse desde Bs 2.000 en adelante, seguido por los televisores Smart, los cuales oscilan entre los Bs 1.300 hacia adelante, dependiendo de las características que ofrece el producto, siguiéndole los acondicionadores de aire, el precio de estos varía dependiendo del tamaño (Bs 2.000 a 3.500); por otra parte, también se encuentran los artículos de cocina, por ejemplo las batidoras, licuadoras y extractores que hay desde Bs 350 de la marca Oster.

Por el lado de la electrónica también existe un considerable movimiento económico; por ejemplo, en el Comercial Chiriguano, en donde las tablets, portátiles y Play Station son los dispositivos con más demanda para fin de año, las personas los pueden adquirir con una variedad de precios. Las marcas más posicionadas son Huawei y Samsung con relación a las tablets; y las portátiles más vendidas son de la marca Asus que el cliente encuentra desde $us 300 hasta los $us 1.000 informaron los comerciantes.

Fiestas. Cabe destacar las prioridades que existen en las personas, estas son una oportunidad para conmemorar, celebrar con los amigos y hacer algunos balances, más allá del ambiente festivo, este 31 de diciembre tiene algunas particularidades, fundamentalmente de matiz económico y que las personas toman mucho en cuenta al hacer sus respectivas compras. La desaceleración económica ha influido bastante en el tema de fin de año. En un sondeo realizado por El Día, algunos ciudadanos respondieron que prefieren pasar las fiestas en sus casas o reunirse con los amigos; en cuanto a los presupuestos que tienen son los siguientes: los jóvenes tienen estimado gastar como máximo Bs 500, dentro de esto incluyen las diferentes prendas que usarán ese día, los malls son los lugares más frecuentados para elegir la vestimenta adecuada.

Las parejas prefieren asistir a las diferentes fiestas que se realizarán en la ciudad, su estimación es de Bs 750 como mínimo, hasta Bs 1.000, que es lo más elevado que pueden llegar a gastar para recibir el nuevo año; a todo esto no se dejan de lado los viajes, por ejemplo en los destinos internacionales están Punta Cana, Cancún y el Noreste brasileño; en los nacionales se encuentran Tarija y Villa Tunari y a nivel departamental Samaipata y la Chiquitania (Concepción), fueron los datos que la agencia de viajes “Turismo Balas” nos proporcionó.

Economía. En este último mes muchos comerciantes han dicho que el movimiento en sus ventas ha bajado con relación a otros años, como dicen ellos, no han tenido buenas ventas; el economista Marcio Aranda explicó que esto se debe a varios factores: Uno de ellos es el recorte del segundo aguinaldo, ya que las personas al no tener otro sueldo no llegaron a cubrir muchas de sus necesidades que tenían previstas; el segundo factor que influye es la incertidumbre que ha creado el Gobierno en todos los bolivianos ya que no se cumplieron las expectativas económicas que este mismo había previsto, también influye la salida del ministro Catacora y el hecho ocurrido en el Banco Unión, todos estos conflictos han hecho que tanto los empresarios como el ciudadano común decida guardar su dinero,llegando a ser más precavidos y ahorrativos para el 2018 expresó Aranda. Dentro del parámetro internacional los bolivianos han observado que la economía en Latinoamérica ha tenido un declive, como ser Venezuela, Argentina, Bolivia que está en este proceso, Uruguay, Paraguay y otros.

Los países como ser Chile y Brasil, están en proceso de recuperación de su economía, la cual se proyecta que para el 2018 tendrá un crecimiento lento, pero recuperatorio.

70 Por ciento

De los jóvenes realizan sus compras en los malls para Año Nuevo,según el sondeo realizado por El Día.

1,3 Por ciento

Ha sido el crecimiento de Brasil en este año.

"Para Año Nuevo me gusta pasarla con los amigos,disfrutar de esta fiesta.

Natalia Vélez

Estudiante de medicina

"Tengo dos metas para este 2018: comprarme una casa y un vehículo y sobre todo compartir con mi familia.

Jhonny Huari

Arquitecto

4 Mil empresas son las que se han cerrado en este año, por la baja economía, según Fundempresa.

30 Mil empresas son las que se han cerrado en este año, por la baja economía, según Fundempresa.

Análisis económico

> En Bolivia.

La crisis económica o tal vez la incapacidad de generar nuevos negocios han hecho que en el país se cierren varias empresas, la mayoría textileras.

> En Santa Cruz .

El vicepresidente de la Federación de Medianos y Pequeños Empresarios (Fedemype), Luciano Vargas, señaló que este año ha sido el más trágico para los pequeños propietarios, ya que no han crecido como sector y tuvieron una baja excesiva de sus productos, esto debido al contrabando y empresas de otros países como ser Perú o Brasil, asimismo infirió que hasta ahora el 50% de las empresas cruceñas han quebrado.

Con relación a otros años tuvieron un descenso en sus mercaderías, de los 50 mil dólares invertidos para estas mismas, solo han podido vender 2 mil dólares, lo cual no les alcanza para seguir invirtiendo en sus puestos en la feria Barrio Lindo.

Para culminar, Vargas espera que para el próximo año la economía pueda crecer más, así ellos se estabilizarían con sus mercaderías y lograrían recuperar las pérdidas que han sufrido como pequeños empresarios este 2017.

Economía latina crecerá un 2% El 2018

Según el diario El Economista de España asegura que la economía de América Latina crecerá, el PIB (Producto Interno Bruto) subirá el doble a este año, el impulso se empieza a palpar en las diferentes regiones, que repuntan al precio de las materias primas, el aumento del comercio a nivel mundial y al dinamismo de las economías de México, Brasil y Argentina; que se recuperan de una larga y profunda crisis, según expuso la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

No obstante, el bajo crecimiento esperado para este año, que se suma a dos ejercicios continuados de recesión, podría reflejarse en una tasa de desempleo urbano del 9,4% en 2017. Esta tasa de desempleo bajaría un 5% en toda Latinoamérica para sumar cuatro años de caídas consecutivas,aunque se espera un mejor panorama para el próximo año, dijo la jefa del organismo que depende de Naciones Unidas.

Los sectores a destacarse para seguir por el buen camino son los recursos renovables y la minería del litio en Bolivia junto con el turismo.

Ma. Fernanda Antelo Orías eldia@eldia.com.bo