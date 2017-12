La víctima se encontraba con unos amigos

Tragos y muerte, un joven se ahoga en una laguna

Precaución. Sus amigos indicaron que corrió hacia la poza y se lanzó. Lo rescataron cerca al mediodía.

Sábado, 30 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Pampa de la Isla. El cadáver del joven ahogado fue retirado de la morgue por sus familiares.

Enredado entre algas y sumergido a una profundidad considerable fue rescatado ayer sin vida Daniel Carlo García (28) de la laguna Tom Hacker. La víctima compartió bebidas alcohólicas junto a sus amigos José Zapata Flores (26)y Adhemar Chinchilla Aldana (34) después de cortar el césped de una cancha en el barrio Valparaíso, al final de la avenida Moscú. A las 5 de la mañana, los tres amigos deciden ir a escuchar música a orillas de la laguna.

Amanecieron bebiendo. "De un momento a otro le entró la locura y fue corriendo hasta cierta distancia y luego se clavó. Yo me entré a rescatarlo cuando vi que no podía salir. Yo casi me ahogo", relató Zapata asustado. Su amigo Chinchilla, que se encontraba bajo efectos del alcohol, coincidió en señalar que a su amigo "Pato" le entró un momento de locura y se lanzó a la laguna.

Jorge Zubelsa, que llegó a auxiliar a un amigo, contó que sus amigos acabaron de cortar el césped a las 1 de la madrugada del viernes y compraron botellas de Cuba Libre para prolongar su amena charla. "Hace cinco años vinieron a sacar arena a la laguna y la hicieron más honda, por eso es peligrosa, pero la gente es cueruda, no entiende del peligro y más aún si se encuentra tomada", señaló.

Rescate y prevención. Antes del mediodía el comandante de Los Lotes, Alberto Aguilar Lazarte, confirmó el rescate del joven ahogado durante una borrachera entre amigos. "Hay un letrero de advertencia para que la gente tenga conciencia, pero no entienden y arriesgan sus vidas", lamentó Aguilar al respecto.

100 Vidas

Los últimos 3 años ha cobrado la laguna Tom Hacker.