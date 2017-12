Emergencia en el norte integrado y Guarayos

Lluvias dañan cultivos de soya y arroz

Inundación. Son varios municipios donde hectáreas de sembradíos han quedado bajo el agua.

Sábado, 30 de Diciembre, 2017

Los productores de soya de los municipios de San Pedro, Fernández Alonzo, Minero y Santa Rosa del Sara, se encuentran en emergencia ya que las intensas lluvias que cayeron en el departamento han dejado sus sembradíos bajo el agua causando grandes pérdidas económicas y sin dejar otra alternativa que volver a sembrar. En la provincia Guarayos cultivos de arroz, soya y trigo también fueron afectados.

El grano se echó a perder. Deysi Choque, secretaria ejecutiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Norte Integrado, informó que en Santa Rosa, la soya que estaba lista para cosechar se echó a perder porque quedó bajo el agua. En San Pedro, hay una situación similar ya que la soya que estaba con un gran avance tendrá que ser sembrada de nuevo en su gran mayoría y la que aún no fue sembrada quedará fuera de tiempo para hacerlo. “Todo ha quedado bajo el agua y eso ya es una gran pérdida, porque una vez la soya se humedece no sirve más para cosechar”, dijo la dirigente, a tiempo de agregar que aún no se han cuantificado las hectáreas que fueron afectadas y que la emergencia y preocupación cada vez se hace más grande toda vez que el nivel de agua de los ríos está bastante alto y puede haber un rebalse que agravaría la situación. “Hay técnicos que están haciendo los trabajos de cuantificación, y los resultados lo entregarán cuando se termine el trabajo”, explicó.

Son alrededor de 300 mil hectáreas sembradas en la campaña de verano 2017- 2018, de las cuales un 40% fue afectada por las lluvias.

Caminos en mal estado. Al problema de los sembradíos, se suma también el mal estado de los caminos, sobre todo en los lugares donde hay mayor producción como ser en Piraí, Canandoa, Peta Grande, Santa Rosa y Fernández Alonzo. Por otro lado Choque dijo que se está a la espera del reporte de cada municipio y con esa declaratoria de emergencia podrán solicitar ayuda a las autoridades correspondientes como ser la Gobernación o el Gobierno central mediante los ministerios correspondientes.

Persistirán las lluvias. Demetrio Pérez expresó su preocupación por el pronóstico de futuras lluvias más intensas, hecho que podría generar un desastre. “Tenemos entendido que en los próximos días las lluvias persistirán en Santa Cruz, lo que es muy alarmante ya que mucha agua no es bueno para los sembradíos, de ser así los productores tendremos mucha pérdida y no se logrará cosechar lo que se tiene estimado para esta campaña.

La situación de Guarayos. Viviendas de 70 comunidades fueron afectadas en el municipio de El Puente en la provincia Guarayos, donde 25 hectáreas de cultivos de arroz, soya y trigo han quedado bajo el agua, según el primer informe preliminar de la Unidad de Desarrollo Productivo del gobierno municipal.

