En el primer semestre del 2018

Previsión, el PIB crecería 4,5%

Evaluación. Durante el tercer trimestre de este año, la economía nacional creció 3,82%, según el ministro Guillén.

Sábado, 30 de Diciembre, 2017

El Gobierno central se encuentra muy optimista en cuanto al crecimiento de la economía del país para la gestión 2018. El ministro de Economía, Mario Guillén, indicó que "el próximo año nos irá mejor", por lo que estima que durante el primer semestre, el PIB podría llegar a crecer 4,5%. Para el cierre de esta gestión el crecimiento de la economía será superior al 4%.

Se pagaría el segundo aguinaldo. Guillén dijo que la gente está esperando un movimiento dinámico de la economía para que puedan percibir el segundo aguinaldo. "Tenemos el optimismo que el próximo año nos va a ir mejor. Si nosotros mantenemos esta dinámica, el siguiente semestre (enero-junio de 2018) vamos a poder llegar a un crecimiento de 4,5 a julio, que eso es lo que la gente espera para que nosotros podamos pagar el segundo aguinaldo", remarcó el ministro.

Ven una estimación muy optimista. Para Germán Molina, analista económico, no es muy serio lanzar esas estimaciones de crecimiento muy optimista, tomando en cuenta que el país se encuentra en una desaceleración económica. "Hay que tomar en cuenta que la economía no está en su mejor momento como hace unos años atrás, eso se ve en que la inversión pública no llegó a lo que estaba previsto", dijo Molina.

Crecimiento al tercer trimestre. Por otro lado, el ministro de Economía afirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció 3,82% durante el tercer trimestre de este año, impulsado por el motor de la demanda interna y sectores no primarios como la agricultura y la construcción. Subrayó que el crecimiento de la economía boliviana está basado en la demanda interna, asimismo, agregó que la agroindustria dio un fuerte impulso al PIB, entre otros sectores no primarios. El Ministerio de Economía mantiene la proyección de crecimiento del PIB en 4,7% para este año.

4,49 Por ciento

De inflación es la previsión para el próximo año, según el Ministerio de Economía.

