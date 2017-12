Exigen investigación a funcionarios que dieron documentos falsos a capo del narco

El diputado Santamaría pidió que el Ministerio de Gobierno revele el 'file' de José Gonzales Valencia detenido en Brasil

Viernes, 29 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: José Gonzales Valencia es uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El diputado Wilson Santamaría (UN) exigió este viernes que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, inicie una investigación en la Dirección General de Migración y la Policía Nacional para identificar a los funcionarios que facilitaron documentos con identidad falsa al capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, José Gonzales Valencia.



El legislador aseguró que no son creíbles las declaraciones del Ministro de Gobierno, porque hace seis meses se investigaba sobre los supuestos nexos de un equipo que pertenece a la Asociación Cruceña de Futbol (AFC), adquirido presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



"Hace seis meses ya sabíamos de la presencia de este señor (José Gonzales Valencia) en el país, por lo tanto, el ministro no puede decir que es un tema nuevo, tampoco puede decir que no conocían cómo ingreso el sujeto", observó el diputado.



El mexicano Gonzales Valencia, según la Policía Federal de Brasil es uno de los capos del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en ese país el pasado 22 de diciembre, ante la alerta de la Interpol, portaba un documento boliviano con la identidad falsa de Jafett Arias Becerra.



El ministro Romero admitió que "Se le extendió una cédula de identidad como extranjero con base en una certificación de residencia temporal de dos años continuos de parte de la dirección de Migración en virtud de que acreditó un trabajo en Bolivia. No teníamos ningún antecedente, ninguna alerta", sostuvo.



Pero Santamaría cuestiona que el sujeto de características altamente peligrosas haya obtenido en el país documentación con una identidad falsa, porque ingresó a Brasil con el nombre de Jaffet Arias Becerra, la cédula le fue entregada por el Servicio General de Identificación Personal.



"Solicitamos que Ministerio de Gobierno disponga el inicio de una investigación interna en la Policía y Migración, para determinar qué funcionarios participaron y facilitaron para otorgarle documentación nada más y nada menos a uno de los capos del narcotráfico de México", afirmó.



Acotó que es necesario que el Gobierno revele el "file" de uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación que se constituye, según un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un grupo activo del cártel de Sinaloa, dedicado a los secuestros, ajuste de cuentas y cobro de deudas por narcotráfico.



Detalló que de acuerdo a los requisitos y procedimientos, las entidades del Estado debieron verificar por ejemplo el domicilio que certificó, el lugar donde supuestamente trabajaba, ¿quién emitió ese certificado, quién validó toda esa documentación?" cuestionó el legislador.



El ministro de Gobierno, este pasado jueves, no se refirió a estos datos, por esa razón el diputado Santamaría exigió que las autoridades revelen la información completa y las acciones que realizaron desde que se sabía de los presuntos nexos de esta organización criminal con un equipo de fútbol.



"Este señor (José Gonzales Valencia) no se encontraría solo. El gobierno tiene que activar una investigación para descartar o confirmar si tiene gente que lo acompaña de otras nacionalidades o mexicanos", afirmó el legislador.



"Pedimos que se revele el file de este narcotraficante y que se conozca quiénes lo ayudaron y encubrieron para obtener la documentación con la que luego fue detenido en Brasil. Es grave. No podemos permitir que ahora seamos protectores de grandes capos del narcotráfico", dijo.



Por su parte el diputado Joselin Ordoñes (MAS) manifestó que podría haberse presentado "algunas deficiencias en el control", por lo que sugirió hace runa investigación profunda para determinar cómo adquirió este ciudadano mexicano una identidad falsa en las instituciones estatales.



Asimismo, recomendó que existan sanciones para los funcionarios que hubieran cometido faltas al momento de procesar los documentos del Gonzales Valencia.