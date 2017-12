Autoridades: El sistema del PSA es seguro

Universidad, preocupa caso de venta de ingresos

Hecho. Dos personas fueron arrestadas y son acusadas de ofrecer ingresos directos a la Universidad estatal por 500 dólares. Autoridades exigen investigación.

Viernes, 29 de Diciembre, 2017

Se descartó que los arrestados sean funcionarios de la Universidad.

Otro año más que se destapa un caso de supuesta venta de ingresos a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, esta vez hay dos personas aprehendidas que serán puestas ante un juez cautelar por el delito de "estafa agravada", según informó Freddy Pérez, asesor legal de la estatal cruceña.

Hecho. El miércoles dos personas fueron arrestadas luego de que fueran sorprendidas haciendo uso de aulas de la Facultad de Humanidades para la realización de cursos privados de preparación de bachilleres para la Prueba de Suficiencia Académica (PSA).

"Cuando llegamos a la Facultad identificamos a dos personas que tenían en su poder talonarios para dar recibo al pago de 500 bolivianos de los postulantes inscritos al curso de preparación", explicó Freddy Pérez.

"Los involucrados fueron llevados a la Fiscalía; sin embargo, no nos aceptaron la denuncia porque no había el dinero, entonces los jóvenes que se vieron afectados y que ya habían pagado iniciaron un proceso por estafa agravada", agregó Pérez.

También añadió que "unos tres de los jóvenes dijeron que les querían cobrar 500 dólares para que ingresen a la Universidad sin dar el examen".

El hecho se dio en la Facultad de Humanidades, el decano de esa unidad, Marcelo Sosa, dijo que desconocía del caso y que ellos no prestaban aulas.

"El secretario general me informa que el personal de limpieza tiene llave de los cursos, puede que mientras estaban realizando el trabajo, estas personas ajenas hayan ingresado", especuló.

Preocupación. Rogelio Espinoza, presidente de la Federación Universitaria de Profesores, pidió que se investigue el caso y lamentó que "todos los años hay una serie de especulaciones, hay que hacer algunos ajustes, mayor seguridad a la prueba", manifestó y luego indicó que la prueba era "bastante controlada".

Sosa también lamentó que "todos los años los comentarios han ido en perjuicio de la Universidad en relación a la venta de exámenes, es por eso que los decanos coincidimos en descentralizar la Prueba de Suficiencia Académica", expresó el decano de Humanidades.

Por su parte, el vicerrector, Oswaldo Ulloa aseguró que la investigación va a continuar "caiga, quien caiga".

Con respecto a los cursos de preparación de bachilleres Ulloa dijo que la "Universidad prohibió ese tipo de actividades a las facultades y a las unidades".

También apuntó contra las empresas que están asentadas afuera de la Uagrm, en la calle México, y dijo que eran ilegales y que no contaban con autorización del Ministerio de Educación, no tenían NIT, ni patentes del municipio.

Involucran a la FUL. Freddy Pérez detalló que los arrestados no son estudiantes ni funcionarios de la Universidad. "Ellos aseguran que fueron contratados, no mencionan nombres, aparentemente está comprometido alguien de la FUL (Federación Universitaria Local), uno de ellos, porque los otros (dirigentes) han dicho que no tienen nada que ver", sostuvo el asesor legal.

En el material decomisado a las personas aprehendidas se puede apreciar la imagen institucional de la FUL, sobre el tema el secretario ejecutivo de ese ente indicó que "son personas que se hacen pasar por la FUL, nosotros la verdad es que, del tema y de esas personas, no tenemos conocimiento, no son miembros de la Federación", dijo el dirigente.

Le consultamos si la FUL estaba ofreciendo o realizando cursos de preparación de bachilleres y dijo que "tendría que consultarle a los 27 miembros de la FUL, mi persona no está participando".

500 Dólares

Cobrarían los detenidos para asegurar el pase directo a los postulantes.

15 Afectados

Cinco de los que cancelaron asumieron medidas legales.

