Hay tres personas arrestadas

Encañonan a taxista en asalto

Detenidos. Uno de los sospechosos está relacionado a un asalto con muerte el 2014 en la Villa 1ro de Mayo.

Viernes, 29 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Operativos. La Felcc de la Villa 1ro de Mayo aprehendió a tres jóvenes implicados en el atraco.

La oportuna reacción de colegas de un conductor de radiomóvil en la Villa 1ro de Mayo dieron con el arresto de tres presuntos delincuentes que intentaron asaltar a Samuel M.M. la noche del pasado miércoles (22:45).

Los sospechosos, abordaron a su víctima en el estacionamiento del barrio 18 de Marzo y le indicaron que les hiciera una carrera hasta el 6to anillo de la avenida 16 de Julio. En el trayecto, la víctima recordó que los tres comenzaron a platicar de un robo que cometieron horas antes y entre ellos se encararon quién golpeó más a su víctima y recibió menos. El taxista denunció que intentaron meterlo a una zona roja y cuando les dijo que no podía, le preguntaron cuánto costaba la carrera y recibieron como respuesta Bs 20. Uno regateó la tarifa a Bs 15 y el segundo le sacó un arma y le apuntó a la cabeza amenazándolo que entregue todo su dinero de la renta. "Era un arma plateada, por lo que pude ver, y cuando me indicaron que me baje, golpeé la mano del delincuente con la puerta del taxi y luego aceleré y escapé", indicó.

Escondidos en una casa. Con los datos aportados por un taxista colega que siguió a los supuestos delincuentes, la víctima dio aviso a la Felcc de la Villa 1ro de Mayo quien se constituyó en el domicilio. Allí arrestó a Robin Juan Arce Laguna (19), Carlos Eduardo Sánchez Arias (21) y Araceli F. (19). El fiscal Wálter Paredes informó que uno de los implicados aparentemente está relacionado a la muerte de Sandra Ramírez Olguín (29) a quien delincuentes le dispararon a la cabeza por robarle su cartera el pasado 23 de julio del 2014 en el barrio Pampa de la Cruz. "Este individuo hace 4 días que salió del penal de Palmasola con medidas sustitutivas y por este delito será imputado por tentativa de atraco e intento de homicidio", señaló el fiscal. El jefe de la Felcc, Marco Antonio Tórrez, comentó que no se pudo encontrar el arma del aprehendido.

20 Bolivianos

Cobró la carrera el taxista por transportar a los sospechosos.