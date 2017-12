Llevan más de cinco días sin agua

San Javier, la lluvia destruyó 30 puentes

Ayuda. La Gobernación de Santa Cruz, ayer, hizo el envío de maquinaria para que realicen el trabajo de reparación, además de cisternas para abastecer a la población.

Viernes, 29 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Problemática. Pobladores de algunas comunidades improvisaron puentes para poder pasar.

Fueron más de 20 horas de lluvia en San Javier durante el fin de semana, lo que provocó el desborde de la represa Soroboqui y la fuerza de la corriente hizo que 30 puentes municipales que conectan a las diferentes comunidades queden destrozados dejando aislados a los pobladores, además de la ruptura de las tuberías que dejó sin agua potable a todo el municipio. La Gobernación cruceña recibió a las autoridades cívicas que solicitaron ayuda y ayer ya se envió maquinaria y cisternas para el abastecimiento de agua.

15 comunidades están afectadas. Claudia Salas, presidente del comité cívico femenino de San Javier, llegó hasta la Gobernación cruceña para solicitar ayuda a las autoridades; la cívica indicó que aún no se han cuantificado los daños, sin embargo, la destrucción de los puentes ha dejado a unas 15 comunidades aisladas. "Cada comunidad tiene alrededor de 40 familias, que se dedican a la ganadería, ordeña y elaboración de queso. La gente no puede salir con sus productos", dijo Salas.

Por su parte Gloria Mirabal, viviente de la comunidad Cristo Rey a 40 kilómetros del pueblo, manifestó que esta situación dejará mucha pérdida económica para los productores, toda vez que se ha parado la producción de queso y leche porque la gente no puede llegar a sus propiedades y otros que no pueden salir de ellas. "Todos los días se tiene que sacar la leche y el queso, San Javier es zona ganadera, un día que no se ordeñen las vacas se enferman de mastitis y eso ya es pérdida para nosotros los pequeños productores", dijo la comunaria.

Municipio no envió solicitud de ayuda. De acuerdo al informe de la Gobernación, hasta el momento el municipio de San Javier no hizo llegar su solicitud de ayuda, pese a ello ya se hizo el envío de dos cisternas cada una con 10 mil litros de agua, un equipo técnico para apoyar al personal de la cooperativa, una volqueta y una retroexcavadora para apoyar al municipio de San Javier y actuar conforme a la solicitud del Comité Cívico de este municipio. "Son más de 200 milímetros lo que ha llovido en el transcurso de la semana, la situación es crítica, no se ha recibido ninguna solicitud de parte del alcalde, por lo que pedimos que se manifieste y nos pueda hacer llegar la documentación correspondiente, para que le podamos brindar toda la atención que necesita", dijo Enrique Bruno, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación.

Entre tanto, Johnny Soria, director del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), dijo que la maquinaria ya está trabajando.

200 Milímetros

De agua llegó a llover durante el fin de semana en San Javier.

1 Equipo

Técnico trabajará con la cooperativa de agua para poder dar solución.

Regina Ortiz Flores rortiz@eldia.com.bo