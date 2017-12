El plazo vence este 31 de diciembre

Aguinaldo, 50% de las empresas presentó planillas

Denuncias. En Santa Cruz 250 personas expresaron la queja porque sus empleadores no cumplieron con el pago del beneficio.

Viernes, 29 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Reclamos. La gente continúa llegando hasta la Dirección del Trabajo a presentar sus denuncias.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, recordó a todas las empresas del país que el plazo para que presenten las planillas que certifiquen el pago de aguinaldos a sus empleados fenece el 31 de diciembre. A nivel nacional hasta la fecha 10.000 de 27.000 firmas inscritas en el Registro Obligatorio de Empresas presentaron sus planillas. En Santa Cruz de las más de 8 mil empresas solo un 50% ya cumplió con este requisito.

La oficina virtual disponible. Rajiv Echalar, director del Trabajo en Santa Cruz, dijo que las empresas pueden realizar su trámite por la oficina virtual del Ministerio de Trabajo. "Trabajamos solo hasta el día viernes, sin embargo, las empresas pueden cumplir con este requisito a través de la oficina virtual que está disponible", dijo Echalar, a tiempo de agregar que las empresas que no presenten sus planillas tendrán una sanción administrativa, según lo manda la ley.

Suman 25 denuncias en Santa Cruz. Por otro lado, el director del Trabajo dijo que hasta ayer en Santa Cruz se recepcionaron 250 denuncias de personas que no recibieron el pago de su aguinaldo de Navidad, por lo que esa institución procedió a tomar las medidas correspondientes a cada caso. "Muchas de las empresas que no cancelaron se las ha conminado a hacerlo, se logró que algunas cumplan pagando el doble, entiendo que hay algunas excepciones, donde se está incumpliendo la norma, esas empresas van a ser sancionadas y demandadas en la vía judicial, vamos a ser implacables porque la norma no se negocia", advirtió el funcionario.

Las empresas de seguridad, las más denunciadas. Según los datos de la Dirección del Trabajo, alrededor de un 30 por ciento de las denuncias que se reciben por el incumplimiento del beneficio, corresponde a las empresas de seguridad. "Hay denuncias de todos los sectores; sin embargo, llama mucho la atención que hay varias empresas de seguridad", aseveró.

8.300 Empresas

Están registradas en la Dirección del Trabajo en Santa Cruz.

