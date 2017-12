COB resuelve encabezar movilizaciones y exigir abrogación de todo el Código Penal

Mitma afirmó que el Código de Sistema Penal no sólo afecta a los médicos

Jueves, 28 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Guido Mitma. Foto de archivo: Fides.

El ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó encabezar las protestas en contra del nuevo Código de Sistema Penal y exigir mediante las medidas de presión la abrogación total de esa normativa que recientemente fue promulgada.



En ese sentido lo primero que haremos es convocar "a un paro movilizado popular, tenemos el compromiso de las organizaciones, de los estudiantes, médicos, de los profesionales que están garantizando esta movilización popular a la cabeza de la Central Obrera Boliviana", dijo a ANF el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma.



El pasado 23 de noviembre, los médicos fueron los primeros en iniciar con las manifestaciones en contra del Código Penal, principalmente contra el artículo 205, que sanciona la mala práctica profesional.



Desde entonces, los galenos mantienen un paro indefinido en sus actividades y todavía el diálogo no fue instalado porque el Gobierno pide que antes se restituya la atención médica a los enfermos.



"Sin embargo, no sólo es un problema de los médicos, el tema del Código Penal debe ser abrogado en tu totalidad, porque es totalmente atentatorio (para muchos sectores), criminaliza e intimida a todos los trabajadores del país, incluso a los compañeros choferes", afirmó Mitma.



Pero aún no fue definida la fecha del paro que la COB encabezará. El dirigente aseguró que el Comité Ejecutivo de su organización tiene que determinar cuándo se hará esa movilización.