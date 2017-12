Según la Fundación Construir

Utilizan la justicia en caso Cedib

Institución. Juristas ven una instrumentalización de la justicia con tintes políticos en este caso.

Jueves, 28 de Diciembre, 2017

El coordinador de proyectos de Fundación Construir, Marco Loayza, advirtió que detrás del congelamiento de cuentas del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) se ve una instrumentalización de la justicia con tintes políticos para perjudicar a una importante institución generadora de investigación sobre el extractivismo en el país y de defensa de los derechos humanos.

Conjeturas. "Es un tema muy complicado, no creo que no tenga un sesgo político, eso es muy difícil de pensar que justo al Cedib se le haga esto, sabemos que el Cedib ha hecho una investigación en el tema del medio ambiente, extractivismo, conocemos a Marco Antonio Gandarillas, una persona comprometida con los derechos humanos y hacer una instrumentalización del Órgano Judicial para este tema no parece lo más adecuado", señaló.

El jurista especializado en materia de derechos humanos dijo que si se realiza una revisión procedimental, seguramente la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) por órdenes de su rector cumplió con los pasos del proceso; sin embargo, indicó que llama la atención que el Cedib argumente que no fue notificado ni tuvo derecho a una debida defensa.

"La UMSS ha empezado un proceso pero hay que ver la intencionalidad que tenga esto, y esto nos preocupa como organizaciones de la sociedad civil porque hace mucho tiempo atrás nos vienen haciendo normativas que afectan y que incluso han sido observadas por el Relator de Libertad de Asociación de Naciones Unidas, como la Ley 351 que es atentatoria al derecho a la libertad de asociación", manifestó.

Buscan imparcialidad. En este contexto dijo que lo menos que se espera en este caso, es que las autoridades jurisdiccionales muestren independencia e imparcialidad y resuelvan en derecho como corresponde para que el Cedib pueda continuar con su importante trabajo a favor de la investigación académica y la defensa de los derechos humanos.

En análisis de Loayza, las normativas aprobadas en los últimos años en torno a las organizaciones de la sociedad civil tienen una línea: seguir presionando a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que no son ni pro-estatales ni para-estatales, con el fin de poder acallar, presionar y obligar.

28 de noviembre

El Cedib advirtió que sus cuentas bancarias estaban congeladas.

