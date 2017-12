Analistas observan las normas penales

Similitud del artículo 205 y el 420 del Código de Venezuela

Movilización. Politólogos cuestionan la originalidad de los codificadores bolivianos.

El bullado artículo 205 del nuevo Código de Sistema Penal que el Gobierno de Evo Morales busca implementar en el país, tiene mucha similitud con el Código Penal de Venezuela.

Analistas políticos consideran que no se cumplió con la originalidad en la redacción de la norma, al sacar puntuaciones que están plasmadas en Códigos de otros países de acuerdo a su realidad que viven.

El cuestionado Código promulgado recientemente en el país, hasta la fecha no logra tener pleno apoyo para que se inicie el proceso de aplicación del texto. Más al contrario sectores sociales y profesionales se manifiestan en contra del texto.

Observación. El nuevo Código boliviano establece en el artículo 205 que la persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad, cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales.

II. La sanción será de prisión de dos a cuatro años, reparación económica e inhabilitación, si a consecuencia de la acción culposa se causa lesiones graves o gravísimas; en tanto que, la sanción será de prisión de tres a seis años, reparación económica e inhabilitación, si se causa la muerte.

Mientras que el artículo 420 del Código venezolano, está redactado con alguna similitud.

"El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas, ocasione a otro algún daño en el cuerpo o en la salud, o alguna perturbación en las facultades intelectuales será castigado:

2. Con prisión de 1 a 12 meses o multa de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.) a un mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.) (...)", señala el texto que rige en Venezuela.

Opinión. Jimmy Frías. politólogo, indicó que la nueva norma en su artículo más conflictivo, tiene el mismo tenor de lo que establece el Código venezolano, Ecuador y el de España.

Cuestionó el hecho de que las autoridades bolivianas no hayan procurado la originalidad y la realidad que tienen el país, al momento de la redacción del documento. "Lamentablemente estamos viendo que no hay una originalidad en los codificadores de Bolivia, sino que nuestros codificadores copiaron ideas de otros países. Hubiera sido importante y necesario que los cambios que se anunció en este nuevo Código hubieran sido enfocados en los bolivianos", manifestó Frías.

Al mismo tiempo señaló que existen varios errores en la redacción del nuevo documento.

Indicó que a su parecer, el caso específico del 205 que está generando movilizaciones protestas y varios inconvenientes en el país, se debería considerar su anulación y abrir la posibilidad de crear una nueva ley específica que regule el accionar del sector salud. "Es que los médicos no pueden prever el resultado después de una operación, creo que a ellos no se los debe meter al código, sino más bien crear otra norma específica para el área", dijo.

Posición. Marcio Aranda, analista político, también se refirió a la similitud de ambos códigos. Sin embargo, su opinión estuvo más inclinada en buscar un punto medio para llegar a un acuerdo entre los gobernantes y el sector salud movilizado en contra del 205.

Coincidió con Frías al señalar que la similitud del nuevo Código boliviano es también con Ecuador y España.

En ese sentido, mencionó que a su parecer la similitud de los texto se debe a la afinidad de ideologías que tienen los gobiernos de izquierda. "No sé si exista una intención de tener mayor control en las medidas que asumen estos Gobiernos, pero no podemos decir que es falso el hecho de que el sistema judicial, civil y penal de estos países son muy similares y se enfocan gran parte en ordenar la vida social", precisó.

Tres elementos de descoordinación. Para el analista político Steven Herrera, existen tres elementos dentro del Código 205 que generan el rechazo y las críticas de los sectores sociales del país.

El primero es el sentido de la redacción de este artículo, en donde observan falta de precisión al momento de señalar las faltas, sanciones y alertas. Asegura que este punto da lugar a interpretaciones diversas para diferentes áreas.

El segundo es la amplitud del texto para las personas, profesiones, oficios, ocupaciones, etcétera.

Señala que en este punto, no solo entran los médicos, sino que el artículo no específica el alcance del texto. Finalmente está la sanción que se aplica a los que incumplen el texto. En este punto, Herrera, afirma que las normas establecidas en el país señalan que no se puede sancionar a un persona dos veces por un mismo hecho.

