Suman 36 días de paro indefinido

Tensión agudiza el conflicto, Gobierno rechaza modificar art 205 y convoca a Cumbre de Salud

Jornada. En Puerto Pailas hubo enfrentamientos. La COB y gremiales advierten con sumarse a movilizaciones.

Jueves, 28 de Diciembre, 2017

El mayor momento de tensión en Santa Cruz de las protestas de los médicos se registró ayer. Un grupo que bloqueaba la zona de Puerto Pailas fue gasificado por la Policía, lo que afectó a personas de la tercera edad y con enfermedades de base, además niños tuvieron que ser atendidos de emergencia. En un video se observa cómo un bebé de solo meses de nacido es atendido con oxígeno por dificultades para respirar. Aunque más tarde se informó que todos estaban estables. Como respuesta el grupo que protestaba tomó la caseta del puesto policial. Hubo destrozos y los pobladores se sumaron a las movilizaciones. Paralelamente, otros grupos bloquearon otras zonas de la ciudad. La tensión en Pailas se mantuvo hasta el cierre de esta edición. Los trabajadores de salud igual acatan un paro de 72 horas en apoyo a los médicos. Mientras el Gobierno Nacional, de forma contundente afirmó que no hay posibilidad de anular el artículo 205 del Código Penal y anunció convocar a un gran encuentro del pueblo para cambiar el sistema de salud. A 36 días del paro indefinido se evidencia que las posibilidades de acercamiento se alejan aún más.

Jornada de enfrentamientos en Santa Cruz. Uno de los pobladores de Pailas, Aníbal Domínguez, explicó que los enfrentamientos iniciaron pasadas las 13:00 porque la policía, luego del cuarto intermedio, no permitió que se retomara el bloqueo. "La policía gasificó, no respetó ni a los pobladores, los gases que lanzaron iban a dar a las casas donde habían niños y ancianos, por eso la población se molestó y se sumó al bloqueo", enfatizó. En el intento de evitar que se retomara el bloqueo la Policía hizo uso de balines de goma, lo que generó aún mayor tensión entre los protestantes. En los enfrentamientos, la policía detuvo al menos 10 personas, entre médicos y pobladores, pero debido a la presión tuvieron que ser liberados. A primeras horas de la tarde, un grupo de médicos de la capital cruceña partió hasta el punto de conflicto para reforzar el bloqueo. Debido a los bloqueos, en solo minutos se observó una larga fila de vehículos varados.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, informó que al menos 15 personas fueron atendidas en centros de salud de la zona, porque estaban afectadas, por el gas o por los balines. "Es el momento de poner paños fríos, de buscar una conciliación y sobre todo de buscar la mejor solución a este problema", sostuvo. Pasada las 13:30, los médicos junto con los pobladores tomaron la caseta de control de la Policía Caminera, destrozaron los muebles y en el lugar se encontró al menos unas 20 licencias de conducir. Una masiva movilización igual se registró en la doble vía La Guardia, a la altura del km 13, médicos bloquearon y luego de amagues de enfrentamiento, marcharon escoltados por la Policía Antimotines. Hubo otro punto de bloqueo en la zona norte. Otro grupo llegó hasta la Catedral cruceña donde asistió a una celebración eucarística. Los odontólogos se sumaron a la medida con la suspensión de atención ayer. En La Paz igual se vivió una nueva jornada de tensión, una marcha llegó hasta las puertas del Ministerio de Salud donde se encontraron con una fuerte custodia policial.

Médicos piden debatir Ley Marco de Salud y rechazan diálogo con Campero. La representante del Consejo Departamental de Salud (Codesa), Rosario Ruiz, manifestó que el sector ahora quiere debatir los aspectos macro como la Ley General de Salud, es decir ya no solo se basará en torno al artículo 205 del Código del Sistema Penal. "Tenemos el apoyo de muchos sectores sociales, entonces ya no podemos pensar en cosas pequeñas individuales a un sector, tiene que ser algo grande que involucre a todos los sectores sociales, ley general de salud e instituto de conciliación y arbitraje", son los pedidos macro de Salud, agregó.

Respecto a la instalación de una nueva mesa de diálogo entre los colegios médicos y el Gobierno, la representante de Codesa en La Paz sostuvo que esta no puede desarrollarse a la cabeza de la ministra de Salud, Ariana Campero, por no ser una interlocutora válida para el sector. "Necesitamos el espacio para presentar nuestras propuestas netamente técnicas, no vamos a ir a agredir ni a insultar a nuestras autoridades, no tenemos a la ministra (Campero) como una intermediaria adecuada, entonces esto es entre profesionales en salud y autoridades de Gobierno del nivel alto", mencionó.

Por su parte, el presidente Evo Morales anticipó que convocará a todos los sectores sociales a realizar un encuentro nacional, con el fin de evaluar y construir un nuevo Sistema de Salud para brindar atención médica gratuita a las personas de escasos recursos. "Tratan de terminar con la salud pública para privatizarla, por ello vamos a convocar a un gran encuentro del pueblo boliviano, para cambiar ese Sistema de Salud”, dijo el primer mandatario, a tiempo de afirmar que del encuentro participarán también distintos sectores sociales. Montero indicó que las cumbres son un compromiso antiguo que debe cumplirse, pero que en estas se deben tomar aspectos como presupuestos y aspectos técnicos. "Hay que hablar de salud, de determinantes de salud, de pobreza, no solo enfermedad que es el último estado final", insistió.

Responden un contundente no, a posibilidad de modificar artículo. "Contundente no". Así respondió el vicepresidente Álvaro García Linera, al ser consultado si la oferta de diálogo a los médicos movilizados, incluye la posibilidad de modificar el artículo 205 que sanciona la mala praxis médica. Afirmó que el Gobierno está dispuesto a dialogar por tiempo y materia sobre todos los temas que preocupan a los médicos, sin chantajes, presiones ni torturas al paciente; que los cálculos políticos queden fuera y que el tema central sea atención de salud.

COB y gremiales se suman a conflicto. La Central Obrera de Bolivia (COB), luego de una reunión, determinó que esta instancia debe estar encabezando las movilizaciones en contra del artículo 205 hasta su abrogación. Asimismo se anunció que se analiza una fecha para convocar a una marcha masiva en el país.

Por su parte, el secretario de relaciones de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, manifestó que su sector mediante un voto resolutivo determinó apoyar las movilizaciones de los médicos y se declaró en emergencia en rechazo al Código del Sistema Penal, dieron un plazo de 10 días para que el gobierno resuelva esta situación. "En vista de que el Gobierno pretende imponer el Código del Sistema Penal sin el consenso de los sectores involucrados, es que hemos resuelto apoyar moral y materialmente las justas demandas de los trabajadores y profesionales del sector salud", manifestó.

1 Decreto Supremo

El 3385 piden los médicos que sea anulado.