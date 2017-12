Se agotan los paquetes para recibir el 2018

Turismo, sube la demanda por fin de año

Agencias. Desde agosto iniciaron la comercialización para estas fechas, tienen un 90 por ciento vendido, ya ofertan programas para carnaval.

Jueves, 28 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Salar de Uyuni. Es el destino número uno a nivel Bolivia, ya que cuenta con la promoción que realiza el Gobierno central.

La época de fin de año es donde la gente aprovecha para vacacionar y cambiar la rutina diaria, es por ello que las agencias de viajes con varios meses de anticipación lanzan ofertas de paquetes turísticos tanto para destinos nacionales e internacionales. A pocos días de terminar el año las ofertas están casi agotadas, en algunas agencias solo cuentan con un 5% y 10% de espacios disponibles y ya venden los destinos para carnaval.

Destinos internacionales más requeridos. Marcelo Terceros, de la agencia Iyambae Tours, manifestó, que los viajes a Brasil y Punta Cana son los que han tenido mayor demanda. "Hemos vendido mucho lo que es Porto Seguro, donde nació Brasil, seguimos con Bonito y Punta Cana que no deja de ser un destino atractivo, Cancún, el Caribe colombiano que nosotros estamos ofertando ya para carnaval porque para Año Nuevo no tenemos nada, que el paquete que ofrecemos es Cartagena, San Andrés y Santa Martha con un costo desde $us 1.290 que son siete noches", explicó Terceros, a tiempo de agregar que para aquellos que deseen viajar a Noreste brasilero aún queda un 5% de espacio con un costo de $us 1.600 por nueve noches, se cuenta con un coordinador de viajes para la seguridad del turista, además conocerá las mejores playas que tiene Brasil.

Falta impulsar los destinos en Santa Cruz. Por otro lado el propietario de Iyambae Tours, indicó que a nivel nacional el destino que tiene mayor demanda es el salar de Uyuni, esto porque se cuenta con la promoción que hace el Gobierno central y a los turistas extranjeros les llama la atención y utilizan Santa Cruz solo de paso sin saber los atractivos que existen en esta región. "Todos los días hay ofertas para La Paz y Uyuni, porque el Gobierno ya ha trabajado en promocionar el destino y Santa Cruz solamente quedó como paso, donde el turista se llega a enterar que es caliente y tiene lugares bonito para visitar pero ya tienen otros destinos", aseveró. Sin embargo, pese a ello, la gente visita mucho Samaipata y el Sudeste Chiquitano.

Para recibir el 2018. Por su parte Lorena Saavedra, directora de turismo de la Gobernación, indicó que Santa Cruz tiene registrado más de 505 lugares turísticos para disfrutar este fin de año. "La gente para Año Nuevo se está yendo a los Cedros, Colpa Caranda, Terra Mía que ofrecen paquetes completos, pero mucha gente también asisten a lugares turísticos naturales, como las Misiones Jesuíticas, San José, Roboré, aguas termales, y pueden hacer el circuito nacional", dijo la funcionaria, quien agregó que si optan por una agencia turística verifiquen que sea legal.

380 Bolivianos

Cuesta un paquete full Day hacia el Sudeste Chiquitano cada dos semanas.

1.290 Dólares

Está el paquete carnavalero hacia Colombia.

Regina Ortiz Flores rortiz@eldia.com.bo