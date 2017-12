Usan nombres de autoridades para paralizar operativos contra el contrabando y narcotráfico

Morales pidió a los contrabandistas no "aventurarse" porque aseguró que el Gobierno, en coordinación con la Policía y FFAA, combatirá esta ilícita actividad que afecta a la economía nacional

Miércoles, 27 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Evo Morales, presidente de Bolivia.

El presidente Evo Morales denunció este miércoles que algunas personas intentan suspender o paralizar los operativos que se ejecutan en contra del contrabando y el narcotráfico usando el nombre de autoridades nacionales.



"Me informaron algunos subalternos que algunos usan nombres (para decir) que hay que parar este operativo contra el contrabando o el narcotráfico, pero eso no hay, ningún comandante que está en el operativo puede ser influenciado con cualquier ciudadano para parar", aseveró.



La autoridad no precisó ningún caso en específico, sin embargo, lamentó que algunas personas intenten aprovecharse para sus actividades ilícitas con el uso de nombres de autoridades.



"Serán autoridades, serán dirigentes, será el hermano de a pie, (pero están) usando nombres para parar estos operativos. (Sin embargo) sea en la lucha contra el contrabando o el narcotráfico, ningún hermano ni hermana puede usar el nombre del Presidente, Vicepresidente o ministros para parar cualquier operativo. Ni el Presidente ni el Vicepresidente pueden parar operativos", manifestó.



Morales hizo esas declaraciones en el acto de posesión del nuevo comandante General de la Policía Boliviana, Faustino Alonso Mendoza Arze, que se realizó en Palacio de Gobierno, donde además dijo que se debe reconocer que "no estamos tan bien en el tema de (la lucha contra el) contrabando".



La madrugada del pasado 25 de diciembre, un grupo de pobladores asaltó el recinto aduanero en Tambo Quemado destruyendo el muro de esa institución con el uso de dinamitas.



Los pobladores recuperaron un camión y mercadería de contrabando, que días antes fueron incautados.



En ese sentido, Morales señaló que la lucha contra el contrabando no solamente tiene que ser de responsabilidad de la Policía o de las Fuerzas Armadas, sino también de las comunidades, dirigentes y alcaldes.



"El contrabando es como una sangría económica, el contrabando hace mucho daño, por tanto todos deberíamos asumir esta responsabilidad (...), yo sigo pensando que sin el contrabando por lo menos el crecimiento económico sería 1% más de lo que se registra, este año estamos por el 4% en Bolivia, pero sin el contrabando estaríamos con el 5% (y con eso) hasta hubiera el doble aguinaldo", remarcó.



Adelantó que en una reunión conjunta con las FFAA y la Policía se debatirá este problema y se hará un programa de acciones o misiones de ambas instituciones para enfrentar el contrabando.



Por tanto, "a los contrabandistas quiero decirles, que no se aventuren, somos Gobierno, somos Estado, y vamos a combatir el contrabando, todo para defender y cuidar la economía nacional", advirtió.