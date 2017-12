Médicos responden a Campero y ratifican que no levantarán el paro para asistir al diálogo

El presidente del Colegio Médico de Bolivia aseguró que existe unidad en el sector salud para dar continuidad a las medidas de presión

Miércoles, 27 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Foto: J. P. Roca

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, ratificó que no se levantará el paro médico nacional para asistir al diálogo, como propuso la ministra de Salud, Ariana Campero.



"Se ha hecho la consulta de volver a atender a la población, con los piquetes de huelga de hambre y con las asambleas de los nueve departamentos, y se ha determinado que no se va a levantar el paro indefinido, ni los piquetes de huelga", manifestó Cruz entrevistado por Cadena A.



La Ministra de Salud dijo ayer que no se pidió a los médicos la suspensión total de sus medidas de presión para el inicio del proceso de diálogo, sino sólo la restitución de la atención en los hospitales.



"Nosotros hemos pedido al primer mandatario del país (Evo Morales) que entremos en un diálogo franco y sincero sin condiciones de levantar la huelga de hambre y tampoco el paro indefinido. El Presidente nos ha invitado a dialogar y ahora en esas condiciones quiere desmovilizarnos", manifestó.



Aseguró que existe unidad en el sector salud para continuar con las medidas de presión, que se asumen desde hace 35 días a nivel nacional.



"Llamamos nuevamente al Presidente para que nos sentemos en una mesa de diálogo. Estamos seguros que si nosotros nos sentamos en esta mesa, el Presidente va a entender definitivamente cuáles son las demandas del sector salud", afirmó Cruz.



El pasado 23 de noviembre, el sector salud inició un paro indefinido pidiendo la abrogación del Decreto Supremo 3385 de creación de la Autoridad de fiscalización y del artículo 205 del Código del Sistema Penal referido a la mala práctica profesional.